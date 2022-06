Les méthodes de reproduction les plus originales du monde animal

Tous les poissons-clowns sont hermaphrodites, ce qui signifie qu’ils sont équipés des deux appareils reproducteurs, mais ils naissent tous mâles. Le poisson-clown devenu femelle commence à pondre des œufs, et le plus grand mâle du banc endosse le rôle de père.

Les dragons de mer, qui se cachent dans le varech au large des côtes australiennes, vont encore plus loin dans l’inversion des rôles : ce sont les mâles qui portent et mettent au monde les bébés. Comme leurs cousins hippocampes, les dragons de mer mâles reçoivent des œufs non fécondés des femelles, qui laissent leurs petits dans une poche spéciale sous la queue des mâles. Si un mâle n’est pas convaincu par une femelle qui tente de le séduire par une danse complexe, il rejette les œufs.

S’il est bien courtisé, cependant, il garde les œufs et les féconde. Les œufs se développent dans le repli de leur père pendant les six semaines suivantes avant d’émerger. Une fois nés, les petits doivent affronter seuls les dangers et les courants changeants de l’océan. Selon Dodds, seuls 5 % environ de ces bébés dragons de mer s’en sortent, et l’Union internationale pour la conservation de la nature considère que certaines espèces sont presque menacées.

LES PAPAS À PLUMES

En Australie continentale, les émeus mâles jouent également leur rôle de papa. Lorsque la saison des amours commence, ils séduisent les femelles en agitant lentement leur cou. Mais après l’accouplement, au lieu de couver les œufs qu’elle a pondus, la mère les laisse à son compagnon et s’en va répéter le processus avec quelqu’un d’autre : un mode d’accouplement appelé polyandrie. Le père émeu se retrouve avec une ponte massive d’œufs et doit rester assis dans son nid pendant les deux mois suivants. Pendant cette période, il renonce à se nourrir et perd jusqu’à un tiers de son poids corporel. Après l’éclosion, le papa dévoué élève ses poussins pendant environ un an, leur apprenant à survivre dans la nature sauvage.

Pendant ce temps, dans les arbres tropicaux de Nouvelle-Guinée, d’Australie et des îles voisines, des perroquets colorés déconstruisent l’idée selon laquelle la femelle devrait être le membre le plus terne du couple. Dans une démonstration étonnante de dichromatisme sexuel inversé, dans laquelle les femelles sont plus vives que les mâles, les perroquets éclectus femelles se démarquent et arborent un plumage rouge et bleu vif. Leurs homologues mâles, quant à eux, ont des plumes principalement vertes qui leur permettent de se fondre dans la canopée des arbres.