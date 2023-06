Menacé, ce mystérieux félin pourrait être sauvé par un plan d’une extrême simplicité

Dans les forêts tropicales d’Afrique subsaharienne se faufile un chat sauvage rarement observé, au corps trapu et musclé, et dont la fourrure peut arborer une multitude de couleurs : orange, gris, noir et tacheté.

Le chat doré africain est le félin le moins connu de tout le continent, certains gardes-chasse n’ayant jamais posé les yeux sur un seul spécimen au cours de leurs trente ans de carrière. C’est ce qui a le plus intrigué l’écologiste Badru Mugerwa lorsqu’il a commencé à étudier cette espèce de 13 kg en 2010.

« Ma passion vient du fait que l’on ne sait presque rien de cette espèce », explique Mugerwa, fondateur et directeur de l’organisation de conservation à but non lucratif Embaka, nom donné à l’espèce du chat doré africain en rukiga, une langue de l’ouest de l’Ouganda. « Mon objectif est de rassembler ces informations et de les partager avec le reste du monde. »

C’est d’autant plus important que les deux sous-espèces d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique de l’Est de ce félin timide sont en voie de disparition, en raison de la déforestation généralisée et de la pose illégale de pièges à gibier. L’Union internationale pour la conservation de la nature considère l’espèce comme quasi menacée sur son aire de répartition, qui couvre vingt-et-un pays allant du Sénégal au Kenya.