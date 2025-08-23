Les baleines des profondeurs pourraient inspirer de nouveaux traitements contre les AVC et le cancer

Ainsi que le rappelle Jillian Wisse, les résultats concernant les adaptations cellulaires chez les baleines viennent compléter ce que les chercheurs savaient déjà sur leurs adaptations physiologiques, qui favorisent la consommation d’oxygène lors de leurs plongées.

PLUS DE SANG ET MÉTABOLISME RALENTI

Des études portant sur des phoques et des baleines mortes ont déjà mis en évidence des modifications dans la façon dont les corps de ces animaux fonctionnent.

Selon Lars Folkow, physiologiste animalier à l’Université arctique de Norvège, les phoques possèdent deux fois environ le volume sanguin des humains et ont bien plus d’hémoglobine qu’eux. « Ils se feraient attraper par n’importe quel test antidopage aux Jeux olympiques, par exemple », plaisante le chercheur, qui étudie les mécanismes de protection en hypoxie des espèces qui fréquentent les profondeurs marines.

Un volume sanguin plus important signifie également que ces animaux ont davantage d’hémoglobine, la protéine qui se lie à l’oxygène dans le sang et l’achemine vers d’autres organes. Cela veut dire que les phoques, et d’autres mammifères habitués à la plongée, ont une aptitude très importante à emmagasiner l’oxygène. Selon Lars Folkow, ils peuvent remonter à la surface avec une teneur en oxygène sanguin si basse que nous perdrions conscience si nous étions soumis aux mêmes conditions.

Les estimations obtenues à partir de grands cachalots (Physeter macrocephalus) suggèrent que le sang représente 20 % de leur masse corporelle, contre 7 ou 8 % seulement chez les humains. Les baleines présentent également un taux élevé de myoglobines, la protéine porteuse d’oxygène présente dans les muscles qui les aide à se maintenir à des profondeurs importantes pendant longtemps.

De précédentes études ont également montré que les baleines peuvent drastiquement ralentir leur métabolisme quand elles plongent sur de longues périodes de temps. Leur rythme cardiaque normal de trente à quarante battements par minute à la surface tombe à moins de dix par minute lorsqu’elles s’enfoncent dans les profondeurs. Cette baisse du rythme cardiaque réduit l’irrigation sanguine et l’apport en oxygène vers des zones non essentielles, comme le système digestif, les reins et les muscles. « Il n’est pas nécessaire de faire fonctionner les reins à plein régime, ni de digérer son dernier repas pendant que l’on est en train de parcourir les profondeurs », explique Lars Folkow.

À la place, elles dirigent de manière sélective davantage de sang et d’oxygène vers les organes vitaux, comme le cerveau.

ZOOMER SUR LE CERVEAU

Le cerveau est particulièrement vulnérable au manque d’oxygène chez les mammifères. Et le groupe de Jillian Wisse tente d’obtenir des échantillons biopsiques de cerveau de baleines de Cuvier échouées afin de comprendre comment leurs neurones fonctionnent quand l’oxygène vient à manquer.

L’équipe de Lars Folkow a étudié cette question chez les phoques et chez les baleines de Minke en s’intéressant à la neuroglobine, une protéine du cerveau qui, à l’instar de l’hémoglobine et de la myoglobine, transporte l’oxygène.

En utilisant des tissus cérébraux prélevés sur des animaux morts, le groupe de Lars Folkow a mesuré l’activité des gènes qui fabriquent la neuroglobine et ont découvert que chez les baleines, celle-ci était quatre à quinze fois plus importante que chez le bœuf domestique (Bos taurus), un mammifère apparenté qui ne plonge pas, lui. L’activité de ce gène chez les phoques n’était toutefois pas aussi élevée, ce qui a surpris l’équipe de recherche. Selon Folkow, cela pourrait résulter d’une évolution divergente chez les baleines et chez les phoques, un phénomène par lequel deux espèces apparentées développent indépendamment différentes stratégies pour surmonter le même défi environnemental.

Outre sa capacité à s’attacher à l’oxygène, la neuroglobine empêche le stress oxydatif, qui peut endommager les cellules. Ces deux fonctions pourraient contribuer à la protection des baleines, précise Lars Folkow, mais il est difficile de déterminer de laquelle il s’agit sans faire d’expériences sur des tissus cérébraux vivants, un type d’échantillon quasi inaccessible.

CE QU’IMPLIQUE POUR LA MÉDECINE HUMAINE

Malgré les défis expérimentaux, les chercheurs sur les mammifères marins ont bon espoir que leur travail sur l’hypoxie aide un jour les humains à surmonter des problèmes de santé dans lesquels l’oxygène intervient, comme les AVC, l’anesthésie, le Covid-19 ou le cancer.

« Une chose que nous aimerions savoir est la façon dont les mammifères marins font face à l’inflammation quand ils plongent à des profondeurs aussi extrêmes », explique Jason Somarelli, oncologue à l’Université Duke qui est également l’un des leaders du projet.

Chez les humains, les états de faible oxygénation sont généralement liés à une inflammation, qui finit par conduire à des lésions tissulaires ou à la mort. Mais les mammifères plongeurs ont développé des moyens sophistiqués de contrôler et de gérer finement leurs réactions inflammatoires, notamment en portant dans leur sang des substances anti-inflammatoires.

Les scientifiques cherchent encore à comprendre le fonctionnement exact de ces mécanismes, mais Jason Somarelli soupçonne les mammifères marins d’avoir dissocié leur réaction sensible à l’oxygène de leur réaction inflammatoire. Selon lui, si cela s’avère, découvrir la manière dont ils y parviennent pourrait permettre d’identifier des molécules sur lesquelles un médicament pourrait se fixer et de découper ces signaux chez l’humain aussi.

Pour l’instant, les médicaments inspirés par la biologie des baleines ne sont qu’hypothétiques. Mais les chercheurs qui étudient l’hypoxie ne sont pas les seuls intéressés. D’autres laboratoires étudient la résilience des baleines boréales (Balaena mysticetus) face à des maladies liées à l’âge, comme le cancer, ainsi que leur longévité exceptionnelle. Leur système de réparation de l’ADN très efficace pourrait potentiellement servir à concevoir des traitements pour des maladies humaines. Les scientifiques étudient également des changements cérébraux évoquant la démence chez les odontocètes afin de mieux comprendre la maladie d’Alzheimer.

Pendant ce temps, Jillian Wisse continue de réaliser des biopsies de la peau dans l’espoir d’étudier plus en détail les voies cellulaires qui aident les baleines à gérer l’hypoxie. Pour elle, chercher une baleine de Cuvier revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Quand l’une d’elles remonte à la surface pendant une minute et demie, elle accélère avec son bateau pour se placer parallèlement à l’animal et tire une fléchette pour prélever un morceau de lard de la taille d’une gomme qui rebondit et flotte. La baleine s’éloigne ensuite.