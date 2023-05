Nous pensions connaître les tortues… jusqu’à cette récente découverte

Par une chaude nuit de printemps, dans la ville côtière de Townsville, en Australie, deux scientifiques sont installés dans un canoë sur la rivière Ross. Appareils photo sur les genoux et jumelles à la main, ils se fraient un chemin sur l'eau.

En peu de temps, ils remarquent quelque chose d'étrange : des tortues de Krefft (Emydura krefftii) se prélassent au clair de lune, tout comme elles le feraient en pleine journée.

« Je n'ai pas vraiment réfléchi à l'époque », déclare Eric Nordberg, écologue à l'université de Nouvelle-Angleterre, en Australie. « De nos jours, il est très rare de découvrir quelque chose que personne d'autre n'a observé auparavant. »

Après s'être renseignés, les deux scientifiques ont constaté qu’aucun de leur pair n'avait entendu parler de tortues prenant un bain de lune et qu'il n'existait aucune étude sur ce comportement.

Don McKnight, biologiste à l'université La Trobe, et Eric Nordberg, ont pris l’initiative de combler ce manque de connaissances.

Aujourd'hui, six ans plus tard, leur rencontre fortuite a mené à la publication d’un nouvel article dans la revue Global Ecology and Conservation. Ce dernier révèle que les tortues du monde entier présentent ce comportement et que celui-ci pourrait aider à comprendre comment ces reptiles menacés réagiront au réchauffement climatique.

UN PHÉNOMÈNE MONDIAL

En tant qu'ectothermes, ou animaux à sang froid, les tortues d'eau douce ne peuvent pas contrôler leur température corporelle. C'est pourquoi elles se reposent sur des éléments statiques situés hors de l'eau, comme des rochers et des rondins, dans le but de se réchauffer au soleil.

Afin de déterminer si le fait que les tortues de Townsville se prélassaient la nuit constituait une anomalie, Eric Nordberg et Don McKnight ont réalisé une étude dans le monde entier. En 2019, ils ont appelé leurs pairs situés à observer ce repos nocturne et à partager leurs données. Malgré les interruptions dues à l'épidémie de COVID-19, l'étude a porté ses fruits : des chercheurs d'Amérique du Nord, des Caraïbes, d'Europe, d'Asie, d'Afrique, des Seychelles et d'Australie ont recueilli près de 900 000 photos de 29 espèces différentes, ce qui représente sept des onze familles de tortues d'eau douce.

Treize de ces espèces, réparties dans six familles, ont été observées en train de prendre un bain de lune. Cette relaxation nocturne aurait, de surcroît, tendance à durer plus longtemps que son pendant diurne.