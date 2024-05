Pourquoi certains animaux ont-ils des taches ?

Si les zèbres ont des rayures et les guépards ont des taches, tous les animaux ne possèdent pas de motifs distinctifs. Alors, qu’est-ce qui explique qu’au fil de l’évolution, certaines espèces se sont pourvues de taches et d’autres non ?

D’abord, pour qu’une tache se forme, il faut « qu'un mécanisme de formation des taches ou rayures apparaisse, puis qu'il soit maintenu par sélection naturelle », comme l’explique Pierre Galipot, chercheur au laboratoire Écosystèmes, Biodiversité, Évolution du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN). En ce qui concerne le mécanisme de formation, qui « a bien souvent lieu au cours du développement embryonnaire des individus », il en existe sept familles différentes. Parmi elles, la famille des mécanismes dite de « Turing-like » « semble responsable de la majorité des exemples ». Le mécanisme a été documenté par le mathématicien et cryptologue Alan Turing, et décrit dans un article intitulé La base chimique de la morphogenèse. « Il propose un mécanisme simple, résultant de l'interaction de deux molécules capables d’interagir et diffuser. Ce mécanisme à l'échelle moléculaire est maintenant généralisé à des échelles plus grandes (comme l'échelle cellulaire) », résume Pierre Galipot, même si « mettre en évidence les mécanismes moléculaires et cellulaires de formations de ces motifs est en général extrêmement complexe et demande beaucoup d'années de recherche. » Néanmoins, cela a bien été démontré chez le poisson-zèbre (Danio rerio) et les fleurs de Mimulus, et c’est « en passe de l'être chez le chat domestique et quelques autres espèces. »