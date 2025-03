Découverte : les krills s’enfuient quand ils voient des excréments de manchots

Le krill est en quelque sorte le popcorn de l’océan Austral : des baleines aux phoques en passant par les poissons et les manchots, tout le monde veut se repaître des minuscules crevettes qui le composent.

Toutefois, d’après une nouvelle étude, ces crustacés translucides de la taille d’un auriculaire ne sont pas aussi impuissants face à la menace qu’on pourrait le croire au premier abord.

En Antarctique, dans la station de recherche Palmer, des scientifiques ont soumis des krills capturés dans la nature à une batterie de tests pour voir s’ils étaient capables d’identifier la présence d’un prédateur – en l’occurrence des manchots Adélie – en injectant une soupe d’excréments de manchots dans l’aquarium de ces crustacés. Puisque chaque test ne portait que sur six à huit individus, les scientifiques ont pu mesurer leurs réactions.

« On pouvait voir immédiatement qu’ils adoptaient ces comportements d’évitement », se souvient Nicole Hellessey, scientifique spécialiste de la vie marine antarctique à l’Université de Tasmanie à Hobart, en Australie, et autrice principale de la nouvelle étude publiée dans la revue Frontiers in Marine Science. « Ils commençaient alors à zigzaguer dans tous les sens. »

Plus précisément, les krills nageaient plus vite et effectuaient jusqu’à trois fois plus de virages que d’ordinaire, et ce à des angles plus aigus.

Parfois, les krills s’arrêtaient tout simplement de nager et se laissaient porter par le courant jusqu’au bord de l’enceinte de leur bassin. Nicole Hellessey observe que si le courant éloigne les krills d’un prédateur, alors d’un point de vue énergétique, il est plus avantageux pour ceux-ci de patienter et de se laisser dériver.