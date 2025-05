Quand les mamans éléphantes ont besoin d’aide, elles peuvent compter sur des "nounous"

« Elles sont un peu comme des nourrices et on les retrouve dans toutes les branches de la société des éléphants », ajoute Shifra Goldenberg. La scientifique étudie la durabilité de la population pour la San Diego Zoo Wildlife Alliance, une organisation à but non-lucratif du zoo de San Diego, et a étudié les éléphants sauvages au Kenya.

Parfois, ce sont les femelles plus âgées, comme les grand-mères et les tantes qui assument ce rôle. « Mais il est plus courant de voir des groupes plus jeunes […] qui sont attirées par les bébés, qui veulent réellement passer du temps avec eux, s’en occuper. Ce comportement apporte de nombreux bienfaits », explique Shifra Goldenberg. La plupart des nourrices ont moins de quinze ans et n’ont jamais eu de petits, remarque Giacomo D’Ammando.