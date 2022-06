Quand observer des tortues participe à leur conservation

Cinq espèces de tortues marines visitent les eaux de Trinité-et-Tobago. On distingue les tortues luth, les tortues imbriquées, les tortues vertes (Chelonia mydas), les caouannes (Caretta caretta) et les tortues olivâtres (Lepidochelys olivacea). Les trois premières font leur nid sur les deux îles, principalement sur les côtes nord et est de Trinité. Elles sont moins nombreuses sur l’île de Tobago pendant la période de nidification, qui s’étend de mars à août pour les tortues luth et de mai à novembre pour les tortues imbriquées.

Au cours des mois de nidification, entre 6 000 et 10 000 tortues viennent pondre leurs œufs sur les plages des îles. La plupart se concentrent à Grande Riviere, une plage de moins d’un kilomètre dans un village isolé de la côte nord de Trinité. Elle abrite le site de nidification des tortues luth le plus dense du monde. Lors des nuits chargées des mois les plus actifs, à savoir mai et juin, jusqu’à 500 tortues peuvent se rendre sur même plage pour pondre. On en dénombre près de 400 à Matura, une plus grande plage située sur la côte rurale du nord-est.

« Le nombre de tortues luth qui nichent là-bas, c’est presque comme un événement de nidification de masse », déclare Vanessa Bezy, exploratrice National Geographic, biologiste marine et défenseure de la faune sauvage des États-Unis. Elle œuvre à la protection des tortues marines au Costa Rica. « Là où je suis, les tortues luth sont en danger critique d’extinction. Je crois qu’il n’en reste que quelques centaines dans cette partie du Pacifique. »

C’est grâce aux bénévoles que la conservation des tortues à Trinité-et-Tobago s’est révélée être une réussite mondiale. Ils ont passé des heures à baliser, à compter, et à mesurer les mères pondeuses, à surveiller et même parfois à déplacer les nids, ainsi qu’à aider à protéger les tortues des prédateurs et des menaces. Leurs efforts considérables ont permis de presque éliminer le braconnage pour la viande et les œufs de tortues luth.