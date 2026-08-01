Comment rester en sécurité si vous rencontrez des animaux sauvages

À l'heure où la plupart des parcs nationaux américains voient les visiteurs affluer pour la saison estivale, la probabilité de rencontre avec la faune augmente… tout comme les visites aux urgences.

Récemment, dans le Wyoming, un bison du parc national de Yellowstone a projeté un homme dans les airs. Dans un premier temps, le bison avait chargé l'homme et son petit-fils avant de s'en prendre au premier alors qu'il tentait de fuir.

Si beaucoup pensent que les ours ou les bisons sont les seuls animaux qui appellent à la vigilance, les petits mammifères peuvent eux aussi représenter un risque.

« Au Grand Canyon, la première cause de visites à l'hôpital est la morsure d'écureuil », déclare Kathy Kupper, porte-parole du National Park Service, l'agence gouvernementale responsable des parcs nationaux américains.

Dans les parcs nationaux, il est illégal d'approcher, de malmener ou de nourrir un animal sauvage, ajoute Kupper. « Peu importe sa taille, qu'il vous paraisse inoffensif ou non. »

Entre 2018 et 2023 aux États-Unis, 1 604 personnes ont perdu la vie lors d'une confrontation avec un animal, en premier lieu avec des chiens ou des animaux de la ferme, suivis des espèces venimeuses comme les frelons, les guêpes et les abeilles.

Les incidents sont donc rares, mais ils peuvent le devenir encore plus en suivant un ensemble élémentaire de lignes de conduite. La première, et probablement la plus importante, est d'observer la faune de loin.

« Si vos actions provoquent une réaction de l'animal, vous êtes trop près », résume Kupper. « Et si vous pouvez prendre un selfie avec l'animal en question, vous êtes définitivement trop près. »