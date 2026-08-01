Comment rester en sécurité si vous rencontrez des animaux sauvages
Au-delà du bon sens, voici quelques règles simples à suivre pour profiter de la nature en toute sécurité.
Une femelle grizzly et son ourson arpentent les grands espaces du parc national de Yellowstone, aux États-Unis. Pour éviter une mauvaise rencontre, il est recommandé de conserver la nourriture et tout objet dégageant une odeur dans des casiers à l'épreuve des ours et de garder les animaux de compagnie en laisse.
À l'heure où la plupart des parcs nationaux américains voient les visiteurs affluer pour la saison estivale, la probabilité de rencontre avec la faune augmente… tout comme les visites aux urgences.
Récemment, dans le Wyoming, un bison du parc national de Yellowstone a projeté un homme dans les airs. Dans un premier temps, le bison avait chargé l'homme et son petit-fils avant de s'en prendre au premier alors qu'il tentait de fuir.
Si beaucoup pensent que les ours ou les bisons sont les seuls animaux qui appellent à la vigilance, les petits mammifères peuvent eux aussi représenter un risque.
« Au Grand Canyon, la première cause de visites à l'hôpital est la morsure d'écureuil », déclare Kathy Kupper, porte-parole du National Park Service, l'agence gouvernementale responsable des parcs nationaux américains.
Dans les parcs nationaux, il est illégal d'approcher, de malmener ou de nourrir un animal sauvage, ajoute Kupper. « Peu importe sa taille, qu'il vous paraisse inoffensif ou non. »
Entre 2018 et 2023 aux États-Unis, 1 604 personnes ont perdu la vie lors d'une confrontation avec un animal, en premier lieu avec des chiens ou des animaux de la ferme, suivis des espèces venimeuses comme les frelons, les guêpes et les abeilles.
Les incidents sont donc rares, mais ils peuvent le devenir encore plus en suivant un ensemble élémentaire de lignes de conduite. La première, et probablement la plus importante, est d'observer la faune de loin.
« Si vos actions provoquent une réaction de l'animal, vous êtes trop près », résume Kupper. « Et si vous pouvez prendre un selfie avec l'animal en question, vous êtes définitivement trop près. »
Des bisons en rut dans la vallée de la rivière Lamar, sur les terres du parc national de Yellowstone.
MENER SON ENQUÊTE
Bon nombre de problèmes avec les animaux peuvent être résolus en effectuant simplement quelques recherches avant de s'aventurer dans une région inconnue.
Par exemple, l'alligator américain, dont l'aire de répartition s'étale entre la Caroline du Sud, le Texas et la Floride, peut atteindre les 5 mètres de long et avoisiner les 500 kg. Ces superprédateurs sont capables de mutiler gravement leurs proies et il leur arrive de tuer des humains.
Vous comprendrez donc qu'il est préférable de ne pas les approcher ou d'aller nager à leurs côtés. Certains comportements, comme patauger au bord de l'eau, sont également à proscrire pour cet animal précis, recommande Rolf Olson, chef de projet pour le refuge faunique national Arthur R. Marshall Loxahatchee, en Floride.
« Vous pouvez rester à 3 ou 5 mètres de l'animal, du moment que vous êtes sur la terre ferme », ajoute Olson. « Les alligators peuvent charger soudainement et se déplacent très rapidement, mais c'est dans l'eau qu'ils sont les plus dangereux. »
les plus populaires
Un alligator fait surface dans le parc national des Everglades, en Floride. D'après les experts, il est important de savoir quels animaux habitent les lieux que vous visitez.
Les prédateurs ne sont pas les seuls animaux auxquels il faut laisser de l'espace : les grands herbivores, comme les bisons et les hippopotames, peuvent s'avérer tout aussi dangereux. En Alaska, l'élan fait plus de blessés que l'ours chaque année. Quant aux bisons, s'ils peuvent vous paraître lents, ce sont avant tout des animaux imprévisibles capables de charger en un instant. Ils peuvent atteindre les 60 km/h et changer de direction avec plus de rapidité et d'agilité qu'un cheval.
De manière générale, Kupper recommande de ne pas s'approcher à moins de 100 mètres des espèces comme l'ours, le loup et les félins. Pour les autres animaux, 25 mètres suffisent.
NE PAS NOURRIR LES ANIMAUX
En plus de vous renseigner sur la région et de garder vos distances, l'une des meilleures habitudes à prendre pour éviter les mauvaises rencontres avec la faune est de ne pas lui faire profiter de votre nourriture.
Pourquoi ? Lorsque les animaux associent l'humain à la nourriture, cela peut créer des situations qui mettent en danger les deux parties.
D'après Kupper, même les petits mammifères qui apprécient la nourriture humaine peuvent se montrer étonnamment agressifs.
VOUS ÊTES CHEZ EUX
Bien entendu, les animaux plus imposants peuvent causer d'autant plus de dégâts, c'est pourquoi Olson et ses collègues du refuge floridien travaillent sans relâche pour empêcher les visiteurs de nourrir les alligators.
« Il y en a qui viennent ici avec du filet mignon », déplore-t-il.
Les animaux habitués à nos aliments doivent parfois être piégés, déplacés ou euthanasiés par les responsables de la faune en raison de la menace qu'ils représentent pour les humains. Les experts résument la situation en une phrase tragique : « Nourrir un ours, c'est le tuer. »
Les ours noirs disposent d'un sens de l'odorat hors du commun ; ils n'auront aucun mal à traquer de la nourriture humaine abandonnée ou mal rangée. Si les ours habitués à l'Homme sont plus dangereux, ils ont également une espérance de vie plus courte par rapport à ceux dont nous ne croisons pas le chemin.
Au bout du compte, comme le souligne Kupper, nous ne devons pas oublier que les rencontres avec la faune sont un privilège.
« Vous êtes chez eux », rappelle-t-il. « Nous devons tous faire un effort pour assurer leur sécurité et permettre aux autres de continuer à les admirer. »
Jason Bittel est explorateur National Geographic et auteur de Grizzled: Love Letters to 50 of North America’s Least Understood Animals, publié par National Geographic Books.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.