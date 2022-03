Rouge, bleu, vert : l'étonnant nuancier du sang des animaux

Qu’il s’agisse d’un minuscule escargot ou d’une baleine géante, la plupart des organismes vivants dépendent du sang qui circule dans leur corps pour survivre.

Ce précieux fluide combat les infections, apporte nutriments et gaz vitaux aux organes et évacue les déchets. Toutefois, l’image que nombre d’entre nous se font du sang, un liquide rouge et saturé en fer, diffère selon les espèces.

Par exemple, certains crustacés (Crustacea), calamars (Teuthides) et octopodes (Octopoda) ont un sang bleu en raison de la présence d’hémocyanine, une protéine qui transporte l’oxygène. Elle contient du cuivre, comme l’explique Stephen Palumbi, biologiste marin à l’université de Stanford. Chez les animaux marins, l’hémocyanine est incolore, mais vire au bleu en contact de l’oxygène.