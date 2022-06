Terrifiants ou fascinants ? Changez de regard sur les requins avec ces superbes images

Lorsque je suis passé de la biologie marine à la photographie, les requins ont été mes premières muses. J’ai passé plus de vingt ans à documenter leur vie complexe et quelque peu secrète. On me demande souvent quelle est la partie la plus dangereuse de mon travail. Ce n’est pas de nager avec les requins : statistiquement, dans ma vie, mes actions les plus dangereuses sont de traverser la route, de conduire ma voiture et de brancher mon grille-pain. Les requins ne sont pas aussi terrifiants qu’on le dit, mais certains sont des prédateurs redoutables. Avoir la possibilité de rencontrer des requins sauvages dans leur élément est un privilège rare qui me force au respect, à l'humilité et au dévouement.