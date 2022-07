On a testé pour vous : une semaine sans sacs et emballages plastiques

Acheter moins de plastiques est un véritable défi lorsque l’on sait qu’à ce jour, les Français en consomment en moyenne 70 kilos par an. En 2020, 4,5 millions de tonnes de déchets plastiques ont été produits sur le sol français. À l’échelle mondiale, on parle de 367 millions de tonnes par an, selon les données de PlasticsEurope.

Consciente de l'urgence climatique, ces chiffres me donnent envie de prendre en main ma consommation, à commencer par la manière dont je fais mes courses hebdomadaires. En tant que jeune active de 24 ans, vivant en couple sans enfant, mon rythme de vie me permet, si j’en fais l’effort, de minimiser ma consommation de plastiques à usage unique.

J’essaye de réduire mon alimentation carnée, de consommer des produits locaux, je trie mes mails et mes déchets, j’essaye d’acheter des produits cosmétiques solides et j’ai récemment interpellé ma banque pour opter pour une épargne plus durable. J’utilise majoritairement les transports en commun, j’ai limité très fortement ma consommation de fast fashion pour favoriser la seconde main et je n’achète plus de bouteilles d’eau en plastique depuis près de trois ans. Les efforts à fournir sont encore considérables pour limiter mon empreinte écologique et réduire mes déchets, mais je garde en tête qu’il s’agit d’un travail constant et que chaque petit geste compte.

Bien que ma conscience écologique n’ait jamais été aussi éveillée que ces dernières années, je pense malgré tout faire partie de la majeure partie des Français qui surconsomment les emballages plastiques, notamment par habitude, par soucis d'économies et de praticité.

Chaque jour, les déchets plastiques s’accumulent dans ma poubelle. Pour comprendre à quel point je suis dépendante de ces emballages, je me suis lancé le défi de vivre sept jours sans acheter un seul emballage plastique.

Le plastique est pratique et produit à moindre coût, mais sa surproduction entraîne des dégâts sans précédent pour notre planète. En 2018, la Commission européenne précisait que « les dix produits en plastique à usage unique les plus présents sur les plages et dans les mers européennes » représentaient 70 % des déchets marins.

Les scientifiques et experts alertent depuis de longues années sur la frénésie du plastique à l'échelle mondiale qui détruit notamment la biodiversité marine et a déjà des effets sur notre santé. Les microparticules de plastiques sont, en fin de chaîne, ingérées par les poissons et les crustacés, mais aussi inhalées (ou avalées) par les humains.

De nombreux chercheurs travaillent activement sur la question de la nocivité de ces microplastiques polluants sur l’organisme. Les preuves de toxicité ne sont pas encore unanimes, mais la prudence serait de mise selon les experts. « Les plastiques sont-ils simplement présents et inertes, ou vont-ils entraîner une réponse immunitaire de l’organisme qui conduira à des cicatrices, à une fibrose ou à un cancer ? Nous savons que ces microplastiques sont partout. Nous ne savons pas si leur présence dans l’organisme engendre des problèmes. […] En attendant, pouvons-nous faire en sorte que les plastiques soient moins dangereux ? » interroge Albert Rizzo, médecin en chef de l’American Lung Association.