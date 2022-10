Dans ce bunker allemand, des experts étudient l’exposition des Allemands aux produits chimiques

Chaque année, Dominik Lerman et ses collègues de l’Institut Fraunhofer d’ingénierie biomédicale prélèvent et analysent les échantillons de sang et d’urine de volontaires originaires des quatre coins de l’Allemagne. Après quoi les prélèvements sont stockés au bunker, en vue de recherches ultérieures. Le but de ce projet est double : révéler quelles substances se sont déjà accumulées en quantités importantes et potentiellement dangereuses dans les organismes des Allemands et vérifier si les interdictions et réglementations portant sur certains de ces produits chimiques ont porté leurs fruits.

Et de toute évidence, les réglementations peuvent fonctionner : ces dernières décennies, les concentrations de plomb et de mercure dans le sang ont chuté en Allemagne, tout comme dans d’autres pays industrialisés. Dans le même temps, la prolifération de composés organiques de synthèse tels que les PFAS, aussi connus sous le nom de « substances chimiques éternelles », pose de nouvelles menaces inquiétantes qui rendent le travail mené dans cet étrange bâtiment d’autant plus nécessaire.

Âgé de 44 ans, Dominik Lerman, crâne rasé et barbe fournie, enfile une visière de protection, grimpe sur une échelle et soulève le couvercle d’une des cuves cryogéniques de stockage.

« Chacune de ces cuves contient environ 160 litres d’azote liquide, précise-t-il d’une voix agréablement sonore. La longévité de notre banque d’échantillons tient uniquement à ces températures extrêmes ».

Les cuves contiennent de l’azote liquide, qui conserve les échantillons à une température supérieure à -160°C. Les fioles sont rangées dans des supports, eux-mêmes placés au-dessus du liquide, dans le nuage d’azote gazeux.