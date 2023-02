D’où viennent les tremblements de terre ?

Le séisme le plus intense jamais enregistré était de magnitude 9,5 sur l’échelle de Richter et s’est produit dans le sud du Chili en 1960. Le séisme de Valdivia, du nom de la ville ayant subi le plus de dégâts, a fait environ 1 655 morts et deux millions de réfugiés. Il a également déclenché un tsunami qui s’est propagé à travers l’océan Pacifique et a inondé les côtes japonaises, hawaïennes et néo-zélandaises.

DÉGÂTS SISMIQUES

En moyenne, il se produit un séisme de magnitude 8 par an tandis que 10 000 personnes meurent des suites d’un tremblement de terre. L’effondrement de bâtiments est de loin la première cause de mortalité, mais ces dégâts sont souvent aggravés par des glissements de terrain, des incendies, des inondations ou des tsunamis. Les répliques qui se font sentir dans les jours suivant un séisme important peuvent compliquer les interventions de sauvetage et ainsi alourdir le bilan humain et les dégâts.

On peut sauver des vies en élaborant des plans d’urgence, en faisant de la prévention et en construisant des bâtiments qui se balancent au lieu de se casser sous l’effet d’un tremblement de terre.