Incapable de protéger sa faune, le Mexique fait l'objet de sanctions inédites

De nouvelles sanctions infligées au Mexique dans le cadre du traité international qui réglemente la vie sauvage interdisent au pays de vendre quelque spécimen que ce soit aux 183 autres parties ayant signé l’accord.

La mesure, annoncée le 27 mars par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), est un camouflet pour le Mexique qui n'a pas su lutter contre la pêche illégale de totoabas (Totoaba macdonaldi), ni protéger le vaquita (Phocoena sinus), une espèce de marsouin en danger critique d’extinction qui trouve la mort dans les filets maillants servant à attraper le totoaba. Les deux espèces ne sont présentes que dans le golfe de Californie où, selon les scientifiques, on ne trouverait plus que dix vaquitas. Le totoaba est quant à lui protégé par la loi mexicaine mais est pêché illégalement pour sa vessie natatoire, très prisée par les adeptes de médecine traditionnelle en Asie.

Cette sanction est la mesure la plus drastique possible prévue par le traité et intervient après que le secrétariat de la CITES a émis de multiples avertissements à l’endroit du Mexique sur la nécessité de mieux protéger le vaquita et le totoaba. En novembre 2022, la CITES a intimé au Mexique l’ordre de présenter un plan d’action global pour les deux espèces avant le 28 février 2023. Il était notamment demandé au gouvernement mexicain de présenter dans le détail les nouvelles mesures qu’il allait prendre pour empêcher les bateaux non habilités de pénétrer dans les eaux où la pêche est défendue ainsi qu’un plan pour faire respecter l’ordre dans les zones interdites aux filets maillants. Si le Mexique a respecté la date butoir fixée, son plan d’action n’a toutefois pas correspondu aux attentes de la CITES.