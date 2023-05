À qui appartiennent nos déchets ? C’est une question que se posent tous les ramasseurs de déchets du monde, qui s’unissent pour lutter pour leur survie. Tout ce que nous jetons devrait, selon eux, être accessible à tous.

Dans le monde, jusqu’à 56 millions de personnes collectent et revendent le métal, le verre, le carton et le plastique que nous jetons à la poubelle.

En 1988, la Cour suprême des États-Unis a statué que les ordures ménagères étaient des biens publics une fois qu’elles étaient déposées sur le trottoir. Cette règle a donné le droit à la police américaine de fouiller les poubelles à la recherche de preuves liées à des enquêtes criminelles, mais n’a pas toujours été appliquée aux personnes qui collectent ces produits pour les recycler.

Dans des villes comme New York, qui a mis en place des conteneurs verrouillés dans le but de lutter contre les infestations de rats, les ramasseurs de déchets sont désormais privés d’un revenu durable.

« Ces conteneurs sont explicitement inaccessibles », affirme Ryan Castalia, directeur exécutif de Sure We Can, un centre de recyclage à but non lucratif situé à Brooklyn. « Les déchets ont une valeur, et nous pensons que cette valeur devrait appartenir à la population, et non à la ville ou aux entreprises. »

UN CHARIOT DANS BROOKLYN

Josefa Marin a immigré du Mexique à New York en 1987. Elle subvenait alors aux besoins de sa fille avec les 140 dollars (125 euros) qu’elle gagnait chaque semaine en nettoyant les sols d’une usine de fabrication de pulls. C’est pour compléter ce maigre revenu qu’elle a commencé à récupérer des produits recyclables et à les échanger contre quelques centimes dans son supermarché local.

Bientôt, elle se promenait avec un chariot dans Brooklyn tous les week-ends. Elle vendait les boîtes vides à des intermédiaires qui les revendaient à leur tour à des centres de recyclage. Lorsqu’elle a perdu son emploi à la fin des années 2000, elle est devenue recycleuse à plein temps, et devait donc subvenir aux besoins de ses quatre enfants grâce aux 80 dollars (75 euros) qu’elle gagnait chaque jour.