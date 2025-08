La course contre la montre pour sauver les vestiges historiques de l’Arctique

Si ces indices ne sont pas trouvés sous peu, ils pourraient être perdus à jamais.

L’Arctique se réchauffe rapidement en raison du changement climatique, qui emporte avec lui des reliques du passé. Or, le monde moderne a besoin de ces traces laissées par les premiers peuples de l’Arctique. Que pouvons-nous apprendre de leurs migrations, de leurs changements culturels et des outils leur ayant permis de survivre durant les périodes d’instabilité climatique afin de faire face au changement climatique moderne ?

LES PREMIÈRES POPULATIONS AYANT HABITÉ L’ARCTIQUE

Les régions les plus septentrionales de la Terre recèlent de nombreux vestiges de l’histoire de l’humanité. Les peuples qui y vivaient étaient étroitement liés à la terre et à ses ressources.

Ce paysage est glacial, sombre et recouvert de glace durant une grande partie de l’année. En septembre, néanmoins, il s’anime de manière surprenante d’une flore aux tons de rouille et de vert, ainsi que de ruisseaux qui courent sur la roche nue. Le littoral est parsemé de traces d’ours polaires, de renards et d’oiseaux. Le vent qui souffle depuis l’océan ou les glaciers de marée peut être mordant mais le soleil, même bas dans le ciel de fin d’été, apporte de la chaleur.

Grâce au froid de la glace et du pergélisol, les objets anciens sont souvent figés dans le temps ; Kaylee Baxter a un jour trouvé une touffe de poils d’animal tressée, vieille de plusieurs siècles, qui semblait avoir été laissée la veille même.

L’Arctique est toutefois une région isolée, difficile d’accès sur le plan logistique, qui constitue le domaine des ours polaires, les plus grands carnivores terrestres du monde. C’est un environnement aux températures et à la luminosité extrêmes. Seuls quelques mois d’été y sont propices au travail sur le terrain. Par conséquent, Kaylee Baxter et Aka Simonsen estiment qu’il existe probablement des milliers de sites et de vestiges archéologiques que les scientifiques n’ont pas encore découverts.

Les archéologues savent cependant que plusieurs cultures distinctes se sont succédées dans cette région. Les premières à avoir été présentes sur les terres du Canada et du Groenland actuels, un sous-groupe de peuples arctiques différents de ceux qui habitaient la Russie et le nord de la Scandinavie, sont appelées « Paléo-Inuites ». Elles ont en grande partie fait place à la culture de Thulé, ancêtre des Inuits et des Yupiks d’aujourd’hui, il y a près de mille ans. Si ce que ces cultures pêchaient et chassaient était varié, allant de la baleine au phoque, en passant par le caribou, jusqu’à l’ours polaire, celles-ci étaient toutes nomades et se déplaçaient selon les saisons, s’installant à divers endroits l’hiver et l’été, cueillant des plantes arctiques et construisant des maisons à partir de glace, de pierre et de peaux d’animaux.

LE RÉCHAUFFEMENT RAPIDE DE L’ARCTIQUE

Ces recherches déjà laborieuses deviennent de plus en plus ardues. L’Arctique se réchauffe jusqu’à quatre fois plus vite que le reste du monde.