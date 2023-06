Ciel orange : un aperçu de ce qui nous attend

Vous pouvez obtenir des niveaux de protection plus élevés avec des masques P100 tels que les Sundstrom SR-100, parfois utilisés par les pompiers en milieu naturel. Les masques de protection supérieure coûtent plus cher, sont plus encombrants et moins pratiques pour un usage occasionnel. Pour plus de confort, vous pouvez également vous procurer un masque N95 ou FFP2 doté d’une soupape d’expiration ; ces derniers réduisent la formation de buée et l’accumulation d’humidité et de chaleur lors de l’expiration de l’air.

Investissez dans un meilleur filtre à air : Si votre maison ou votre bureau est équipé d’un système de climatisation central, assurez-vous que votre filtre à air soit conçu pour des particules de 2,5 micromètres (PM2,5). Ce type de filtre coûte généralement plus cher qu’un simple filtre à poussière, mais est plus efficace face aux petites particules de fumée en suspension dans l’atmosphère. Si votre filtre est sale, pensez à le remplacer. Quoi qu’il arrive, veillez à le remplacer tous les trois mois pendant la saison des feux de forêt, et tous les six mois dans des conditions normales d’utilisation.

(À lire : Feux de forêt : de quoi est chargée cette fumée toxique ?)

Créez votre propre système de filtration d’air : Que vous disposiez d’une climatisation centrale ou d’une climatisation de fenêtre, vous pouvez compléter votre système de purification d’air à l’aide d’une boîte Corsi-Rosenthal. Pour un budget raisonnable, ce type de purificateur à faire soi-même est robuste et permet de renouveler l’air sur une surface d’environ 50 mètres carrés, cinq fois par heure.