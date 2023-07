La couleur des océans évolue avec le changement climatique

Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Nature, au cours du siècle prochain, les bleus et les verts des océans devraient s’intensifier.

En analysant vingt ans de données satellitaires, les auteurs de l'étude ont constaté que plus de la moitié des océans du monde, soit 56 %, ont vu leur couleur changer. La cause ? Des changements dans la densité et la répartition du plancton. Ces minuscules organismes contiennent de la chlorophylle, le pigment vert vif qui aide les plantes à se nourrir à partir de la lumière du soleil.

L'étude récente montre des changements subtils de couleurs et confirme un pronostic similaire qui avait été établi par une étude de Nature Communications. Celle-ci, publiée en 2019, modélisait la manière dont le phytoplancton se transformerait à mesure que les océans continueraient à se réchauffer. Elle prédisait des changements significatifs d'ici 2100 si le réchauffement climatique se poursuivait au même rythme.

Selon cette étude, dans le cas où l’humanité continuerait à émettre autant de gaz à effet de serre, les zones subtropicales les plus bleues de l'océan deviendraient plus bleues encore et les zones les plus vertes le long de l'équateur et des pôles deviendraient toujours plus vertes.

D’après les auteurs de l'étude de 2019, plus qu'un phénomène simplement étrange, ces variations de couleurs annonceraient des changements globaux drastiques qui se produiraient à cause du réchauffement climatique.

QU’EST-CE QUI DONNE À L’OCÉAN SA COULEUR ?

La lumière du soleil pénètre à plus de 182 mètres sous la surface de l'océan. Tout ce qui se trouve plus profondément est plongé dans l'obscurité. Au-dessus, la plupart des molécules d'eau sont capables d'absorber toutes les couleurs à l'exception du bleu, ce qui explique pourquoi cette couleur-là est réfléchie.

La matière organique qui recouvre la surface de l'océan, comme le phytoplancton, modifie cette couleur. À mesure que l'océan se réchauffe, les courants deviennent plus irréguliers et les couches d'eau plus stratifiées, ce qui signifie que les zones chaudes ne se mélangent pas aussi facilement avec les froides.

Il existe des milliers d'espèces de phytoplancton, qui se sont adaptées de manière unique aux eaux chaudes ou froides. À mesure que les océans se réchaufferont, quelques espèces disparaîtront, certaines prospéreront et d'autres migreront.