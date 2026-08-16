France : les feux de forêt condamnent les animaux à vivre dans des "déserts de cendres"

Cet été, des feux de forêts font rage dans toute l’Europe, et la France et l’Espagne sont particulièrement touchées. Dans le seul Hexagone, plus de 200 000 personnes ont dû quitter leurs domiciles, quatre pompiers ont trouvé la mort et au moins 129 pompiers ont été intoxiqués sur les feux en Gironde. En Espagne, au moins treize personnes ont trouvé la mort, incapables d’échapper aux flammes.

Il s’agit de toute évidence d’une crise humanitaire, mais la faune n’est pas épargnée par l’horreur. De même que les humains, les animaux sauvages fuient les flammes, mais beaucoup n’ont pas réussi à leur échapper à temps, et des millions d’animaux devraient être morts selon les prévisions, comme le rappelle Céline Sissler-Bienvenu, spécialiste des interventions d’urgence liées à la faune et fondatrice de Planimalia, cabinet de conseil dédié à la gestion de la faune lors des situations de crise. « C’est une catastrophe écologique. »

Le changement climatique est le principal facteur à l’origine des incendies survenus en France et en Espagne et l’augmentation des températures provoque des sécheresses, car l’air plus chaud peut contenir davantage d’humidité. Cela donne soif à l’atmosphère, « qui aspire l’humidité du sol, des plantes », explique Stefan Rahmstorf, climatologue de l’Institut de recherche sur les effets du changement climatique de Potsdam, en Allemagne. La végétation desséchée se transforme en petit bois en attente d’une étincelle.