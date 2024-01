Allier sports d’hiver et préservation de la biodiversité : le défi des stations de ski

Les pays alpins représentent de loin la première destination du tourisme de montagne, comptant près de 40 % de la fréquentation mondiale. En France, on dénombre environ 158 domaines skiables rien que dans le massif des Alpes.

Les stations, qui sont déjà affectées par le changement climatique, se confrontent aujourd’hui à un autre défi environnemental : concilier la pratique du sport d'hiver avec la préservation de la biodiversité.

Dans la préface de la Convention Alpine, en vigueur depuis 2002, on peut lire que les pays signataires sont « convainc[us] qu’il y a lieu d’harmoniser les intérêts économiques et les exigences écologiques ». Mais avec la démocratisation du hors-piste, les animaux qui vivent aux alentours des circuits ont de moins en moins d’espace pour vivre à l’abri des activités humaines.

LES ZONES DE TRANQUILLITÉ

Pour remédier à cela, des « zones de tranquillité » se multiplient dans les stations alpines européennes. Ces zones visent à définir des territoires dans lesquels on renonce aux aménagements qui risquent de nuire à la tranquillité de la faune locale. Dans la station des Arcs par exemple, l’une des plus grandes et populaires de Savoie, deux « zones de refuge » ont été créées dans le cadre du programme européen Birdski. Elles se matérialisent en un cordon tendu, barrant la route aux touristes les plus curieux. L'objectif est de préserver un espace de vie sans dérangements pour la faune locale, et notamment le tétras lyre (Lyrurus tetrix), une espèce d’oiseau sédentaire. Véritable symbole des Alpes européennes, il est aujourd’hui menacé par l’activité humaine.

Durant la saison hivernale, le tétras lyre se construit un petit igloo dans lequel la température avoisine les quatre degrés. Toutefois, à cause du stress engendré par le passage des skieurs et randonneurs, l’animal a tendance à se réfugier en hauteur dans les arbres. Ce changement d’environnement l’expose aux maladies et parasites, peut diminuer sa fertilité et lui coûte une grande énergie. Il devient alors une proie plus facile pour ses prédateurs naturels, à savoir les corneilles, pies, sangliers et autres mustélidés.

En théorie, les zones de tranquillité offrent au tétras lyre un espace calme et sans dérangements humains. Mais ces zones sont souvent traversées par des skieurs en quête de poudreuse fraîche. « L’immense majorité de ces zones refuges n’ont pas de dispositif réglementaire, c’est-à-dire qu’il n’est pas strictement interdit d’y aller. […] Il y a un taux de respect de 60 à 70 % », estime Marc Montadert, ingénieur de recherche à la Direction de la Recherche et de l’Appui Scientifique de l’Office Français de la Biodiversité (OFB).

LES AUTRES MENACES