Ces villes sont-elles de vrais "refuges climatiques" ?

Grâce à son parc de logements, Vienne est bien placée pour faire face à un afflux de migrants qui fuirait les effets du changement climatique. Même si la capitale a adopté ces dernières années une politique d’immigration stricte, le pays connaît encore des entrées de sans-papiers sur son territoire. Par ailleurs, nombre de ses résidents sont nés à l’étranger, ce qui alimente un processus de migration en chaîne, soit le fait que des proches rejoignent des membres de leur famille déjà installés dans un nouveau pays.

Au début des années 2000, Vienne a décidé d’étendre son programme de construction de logements abordables pour atteindre jusqu’à 10 000 unités par an contre 4 000 auparavant.

« Aujourd’hui, le parc de logements subventionnés s’élève à près de 200 000 unités. Par conséquent, la moitié de la population viennoise vit dans des logements publics ou subventionnés », explique Amila Širbegović, architecte et spécialiste du logement à la ville de Vienne.

RESTER CHEZ SOI ET S'ADAPTER

Pourtant, à en croire les rapports sur le sujet, l’écrasante majorité des réfugiés climatiques ne seront pas en mesure de déménager dans des métropoles lointaines comme celles citées précédemment.

En raison du manque de ressources, des politiques d’immigration strictes des pays riches et de l’absence de lois internationales protégeant les réfugiés climatiques, nombre de personnes subissant les effets d'un environnement plus chaud et instable n'auront pour autre choix que de rester chez elles et de s'adapter en conséquence.

C’est exactement ce qu’il se passe dans la province pakistanaise du Sindh. L’année dernière, des inondations catastrophiques ont tué plus de 1 700 personnes et la région a temporairement accueilli un quart des personnes déplacées dans le monde.

« Les gens ne peuvent pas partir », explique Yasmeen Lari, première femme architecte du Pakistan et fondatrice de la Heritage Foundation of Pakistan. « Une fois que l’eau s’est retirée, ils ont dû se réinstaller dans la même zone ; ils n’avaient pas le choix. »

Lari a mis en place un plan d’aide aux personnes les plus démunies du Pakistan. Depuis les inondations, sa fondation a aidé à construire plus de 6 000 maisons en bambou sur pilotis, résistantes au changement climatique, dans treize villages de la province du Sindh et au-delà.

D'après elle, ces structures ont fait leurs preuves. En 2014, environ 1 000 habitations similaires ont été construites dans la ville de Kot Diji, sur la rivière Dhoro, dans la province du Sindh supérieur. « Nous sommes allés les voir après la décrue (l’année dernière) et elles avaient toutes tenu le coup », raconte-elle. « Rien n’avait bougé, tout allait bien lorsque l’eau s’est retirée. »

LA JUNGLE URBAINE DE SINGAPOUR

Certaines villes seront à la fois confrontées à des perturbations climatiques et à un afflux de réfugiés.

Même si Singapour est vulnérable aux conditions météorologiques extrêmes et à la montée des eaux à cause du réchauffement climatique, la cité-État est susceptible de devenir un refuge climatique pour de nombreux habitants de l’Asie du Sud-Est. En réalité, Singapour attire déjà les immigrants en raison des opportunités économiques et de la qualité de vie qu'elle offre ; près de la moitié de ses résidents sont d'ailleurs nés à l’étranger. Et les ambitieuses politiques climatiques de la ville devraient encore accroître son attractivité.

Il est néanmoins indubitable qu’aucun endroit sur Terre n'échappera aux effets du réchauffement climatique.

AUCUN REFUGE N'EST PARFAIT

La popularité de Hobart en tant que « refuge climatique » étant déjà en partie responsable de la croissance démographique de la ville : les urbanistes se préparent à accueillir des milliers d’habitants supplémentaires dans les années à venir. La ville explique avoir besoin de près de 30 000 logements supplémentaires, et les experts estiment que le fait de cibler les espaces urbains inutilisés pour maintenir la ville compacte aura des effets bénéfiques sur les plans environnemental, social et économique.

« La stratégie du Grand Hobart vise à intégrer 70 % de la croissance démographique dans l’empreinte urbaine existante », explique Jason Byrne, professeur de géographie humaine et d’urbanisme à l’université de Tasmanie. « Le fait de concentrer la densité au sein des zones de croissance pré-existantes n'est qu'une question de bon sens. »

Les températures moyennes en Tasmanie devraient néanmoins augmenter de près de 2,9°C d’ici à 2100. Sans oublier que le secteur des sports d’hiver du pays subit déjà les effets de la hausse des températures hivernales, et que les feux de forêt et les sécheresses sont de plus en plus dévastateurs. « Hobart est l’une des villes d’Australie les plus exposées aux incendies », explique Byrne.

Par ailleurs, avec l’augmentation du nombre de réfugiés climatiques, le trafic routier a empiré et le coût du logement a grimpé en flèche. Autre préoccupation : de nombreux bâtiments de la ville sont mal préparés à la hausse des températures.