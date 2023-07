Nouveau record de température journalière mondiale jamais enregistrée

Avec des températures moyennes mondiales de 17,01 et 17,18 °C, les 3 et 4 juillet ont été les journées les plus chaudes jamais observées par les National Centers for Environmental Prediction américains depuis la création de leurs registres en 1979.

La Terre a connu des journées plus chaudes à travers son histoire, et en connaîtra encore bien d’autres. Lors des phases qualifiées de hothouse (ou greenhouse), lorsque l’atmosphère était surchargée de gaz à effet de serre, la planète était en effet beaucoup plus chaude qu’elle ne l’est aujourd’hui ; les vagues de chaleur étaient alors cauchemardesques. Si les émissions de carbone engendrées par l’activité humaine n’ont pas encore fait entrer notre planète dans une telle période de réchauffement, le changement climatique actuel provoque bel et bien des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, et de plus en plus graves.

Bien que la Terre ne risque pas de devenir aussi brûlante et inhabitable que sa jumelle Vénus de sitôt, selon les scientifiques, les vagues de chaleur dangereuses pour les humains ne devraient devenir plus fréquentes dans les prochaines années et décennies.

UNE HISTOIRE BRÛLANTE

Contrairement à ce que nous pouvons penser, la Terre se trouve actuellement dans ce que les géologues appellent une phase icehouse : une période suffisamment froide pour permettre un cycle de glaciations, durant lequel la taille et la distribution des inlandsis continentaux près des pôles fluctuent au fil du temps (celui de l’hémisphère nord se situe actuellement vers le Groenland). Pour savoir à quoi un monde pourrait bien ressembler beaucoup plus chaud, il suffit de remonter au moins 50 millions d’années en arrière, au début de l’Éocène.

« C’est, en quelque sorte, le dernier climat vraiment chaud que la Terre a connu à ce jour », explique Jessica Tierney, paléoclimatologue à l’Université de l’Arizona.

Aujourd’hui, la température moyenne de la Terre oscille généralement autour des 15 °C. Au début de l’Éocène, elle était plus proche des 21 °C ; le monde était alors très différent. Les pôles n’étaient pas glacés et les océans tropicaux atteignaient des températures de 35 °C. Et plusieurs millions d’années auparavant, lors du maximum thermique du passage Paléocène-Éocène (PETM), le climat était encore plus chaud.

Avant cela, la Terre avait déjà connu des phases hothouse encore plus extrêmes. Pendant le Crétacé, il y a 92 millions d’années, la température à la surface de la Terre atteignait les 30 °C, un climat chaud qui a duré pendant des millions d’années, ce qui a permis à des forêts tempérées humides de prospérer près du pôle Sud. De même, il y a environ 250 millions d’années, la limite Permien-Trias a été marquée par un réchauffement planétaire extrême, la température moyenne de la Terre ayant oscillé autour des 32 °C, et ce pendant des millions d’années, selon une reconstitution préliminaire de la Smithsonian Institution.

Pendant cette période infernale, la Terre a subi l’une des pires extinctions massives de son histoire. Les océans tropicaux étaient comparables à des jacuzzis. Même si nous ne disposons pas des données météorologiques journalières du Permien (ou de toute autre période ancienne de l’histoire de la Terre), il est probable que les chaleurs inhabituelles observées cette semaine n’auraient rien eu d’exceptionnel sur le supercontinent Pangée.

« Plus les conditions moyennes sont chaudes, plus les épisodes de chaleur extrême sont fréquents », soulève Tierney. Lors des journées les plus chaudes de ces périodes les plus chaudes de l’Histoire, « la chaleur qui était atteinte dans des régions comme les déserts est inimaginable ».

UN AVENIR PLUS CHAUD