Le vaste désert d’Arabie était autrefois un paradis vert et luxuriant

Une nouvelle étude menée sur des stalagmites trouvées dans des grottes en Arabie Saoudite centrale apporte des preuves irréfutables que la région était verte et luxuriante durant une grande partie des huit derniers millions d’années. Un phénomène que l’on connaissait sous le nom d’« Arabie verte », qui était encore une hypothèse jusqu’à il y a peu.

Cette étude indique également que la bande centrale des déserts « barrières » du monde, qui s’étendent du Sahara à l’ouest, à travers l’Arabie et le désert Thar en Inde à l’est, étaient jadis des paysages bien irrigués, aux allures de savane. Des écosystèmes qui ont encouragé la migration de primates et d’autres animaux hors d’Afrique, dont Homo sapiens et certains de nos ancêtres hominidés.