Et si le changement climatique nous offrait un meilleur vin ?

Les meilleurs millésimes du Bordelais correspondent aux années avec un été chaud et sec ; un hiver froid et humide ; et une saison de croissance précoce et courte, autant de conditions que le changement climatique devrait rendre plus fréquentes dans la région. La France se prépare à une hausse globale de ses températures de 4 °C à l'horizon 2100. Un tel réchauffement pourrait augmenter la teneur en sucre des raisins et produire un vin plus doux.