Qu’est-ce que ce « point d’interrogation » trouvé par la NASA dans l’espace ?

L'étonnante sensibilité du télescope a permis de prendre en photo le « point d'interrogation » rouge incandescent situé au centre inférieur de l'image. L'objet se trouve loin de notre planète, peut-être à des milliards d'années-lumière, indique Christopher Britt , scientifique chargé de la pédagogie et de la vulgarisation au Space Telescope Science Institute, un institut fondé par la NASA qui gère et dirige la recherche faite avec les télescopes spatiaux Hubble et James Webb, qui a participé à la planification de ces observations.

Les indices indiquant la présence de deux galaxies se trouvent dans la forme étrange du « point d'interrogation ». Il est possible d’observer deux points plus brillants, l'un dans la courbe et l'autre dans le point, qui pourraient être les noyaux ou les centres des galaxies, poursuit-il. La courbe du « point d'interrogation » pourrait correspondre aux « queues » qui se détachent au fur et à mesure que les deux galaxies se déplacent en spirale l'une vers l'autre.