Comment observer l'éclipse lunaire totale du 7 septembre en France ?

La nuit du 7 au 8 septembre, la Lune passera dans l'ombre de la Terre pour troquer son habituelle robe argentée contre une tenue de soirée aux reflets cuivrés, à l'occasion d'une éclipse lunaire totale. L'hémisphère Est, dans lequel se situe la France métropolitaine, sera aux premières loges pour assister à cet événement d'une durée impressionnante de 82 minutes.

Ce sera la seconde éclipse lunaire de 2025 et grâce à sa visibilité à travers l'une des régions les plus peuplées du monde, près de 6 milliards de personnes auront des places de premier choix pour assister à ce numéro céleste.

QUE SE PASSE-T-IL DURANT UNE ÉCLIPSE LUNAIRE ?

Une éclipse lunaire se produit lorsque la Terre transite directement entre le Soleil et la Lune, en projetant son ombre sur la surface de cette dernière. À mesure que la Lune s'enfonce dans la partie centrale de l'ombre de la Terre, également appelée umbra, la lueur argentée que nous lui connaissons d'ordinaire bascule vers des nuances rouge orangé. Puisque l'orbite de la Lune est légèrement inclinée, les éclipses de Lune ne se produisent pas tous les mois, à chaque pleine Lune, mais uniquement deux ou trois fois par an, et ne sont visibles que depuis un seul hémisphère.

POURQUOI LA LUNE DEVIENT-ELLE ROUGE ?