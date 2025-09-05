Comment observer l'éclipse lunaire totale du 7 septembre en France ?
Le 7 septembre, à l'occasion d'une éclipse totale de 82 minutes, la Lune rougira de plaisir devant six milliards de curieux.
Une Lune aux reflets cuivrés illumine le ciel du parc national des Lacs-Waterton en Alberta, au Canada, lors de l'éclipse lunaire totale survenue en mars 2025. Le spectacle fait son grand retour en septembre pour une durée rare de 82 minutes et sera visible par plus de six milliards de personnes dans l'hémisphère Est.
La nuit du 7 au 8 septembre, la Lune passera dans l'ombre de la Terre pour troquer son habituelle robe argentée contre une tenue de soirée aux reflets cuivrés, à l'occasion d'une éclipse lunaire totale. L'hémisphère Est, dans lequel se situe la France métropolitaine, sera aux premières loges pour assister à cet événement d'une durée impressionnante de 82 minutes.
Ce sera la seconde éclipse lunaire de 2025 et grâce à sa visibilité à travers l'une des régions les plus peuplées du monde, près de 6 milliards de personnes auront des places de premier choix pour assister à ce numéro céleste.
QUE SE PASSE-T-IL DURANT UNE ÉCLIPSE LUNAIRE ?
Une éclipse lunaire se produit lorsque la Terre transite directement entre le Soleil et la Lune, en projetant son ombre sur la surface de cette dernière. À mesure que la Lune s'enfonce dans la partie centrale de l'ombre de la Terre, également appelée umbra, la lueur argentée que nous lui connaissons d'ordinaire bascule vers des nuances rouge orangé. Puisque l'orbite de la Lune est légèrement inclinée, les éclipses de Lune ne se produisent pas tous les mois, à chaque pleine Lune, mais uniquement deux ou trois fois par an, et ne sont visibles que depuis un seul hémisphère.
POURQUOI LA LUNE DEVIENT-ELLE ROUGE ?
Pendant la totalité, la lumière du soleil qui traverse l'atmosphère de la Terre est déviée et diffusée, débarrassant ainsi le spectre lumineux de sa lumière bleue pour ne laisser passer que les longueurs d'onde rouges qui inondent alors notre satellite et lui valent le surnom de Lune de sang. En fonction des conditions atmosphériques de notre planète, la teinte peut aller de l'orange vif à une couleur rouille profonde. Selon les prévisions, cette éclipse devrait être d'un rouge orangé plutôt clair, car l'atmosphère de la Terre est relativement dénuée de débris volcaniques ou de particules imposantes à l'heure actuelle.
QUE SE PASSE-T-IL PENDANT UNE ÉCLIPSE LUNAIRE ?
L'éclipse de septembre est une éclipse totale : l'ombre de la Terre recouvrira entièrement la Lune. Toutes les phases de l'éclipse se produiront sur une période totale d'environ cinq heures et demie.
Voici les étapes clés à l'heure de Paris :
Début de l'éclipse pénombrale : 17:28
Début de l'éclipse partielle : 18:27
Début de l'éclipse totale : 19:30
Maximum de l'éclipse : 20:11
Fin de l'éclipse totale : 20:52
Fin de l'éclipse partielle : 21:56
Fin de l'éclipse pénombrale : 22:55
Le moment à ne pas rater est la phase totale de l'éclipse, lorsque la coloration de la Lune est la plus marquée. Cette fois, la totalité durera 82 minutes, l'une des plus longues de la décennie, ce qui laissera aux observateurs tout le temps de profiter du spectacle.
LES MEILLEURS POINTS DE VUE
Contrairement à l'éclipse de mars, l'événement de septembre sera invisible outre-Atlantique, en Amérique du Nord ou du Sud, car l'éclipse se produit pendant leurs heures de jour. L'Asie et l'Australie-Occidentale bénéficieront du meilleur emplacement pour voir l'éclipse qui se déroulera en intégralité pendant leurs heures de nuit. Une grande partie de l'Afrique et de l'Europe verra la pleine Lune se lever juste après le coucher de soleil local, avec une éclipse déjà bien entamée. Grâce à sa visibilité au-dessus de régions densément peuplées, la majorité de la population mondiale aura la chance d'assister en personne à cette nouvelle Lune de sang.
La Lune progresse dans l'ombre de la Terre lors de l'éclipse lunaire totale du 28 août 2007, au-dessus des monts Siskiyou et du mont Shasta dans le sud de l'Oregon, aux États-Unis.
COMMENT OBSERVER CETTE ÉCLIPSE ?
Contrairement aux éclipses solaires, aucun équipement spécial n'est requis pour observer une éclipse de Lune. Il suffit de trouver un coin sombre avec une vue dégagée sur le ciel. Un smartphone ou un appareil photo numérique placé sur un trépied peut produire de superbes clichés, particulièrement avec un temps d'exposition réduit qui fait ressortir les détails de la Lune à l’arrière d’un paysage terrestre. Des jumelles ou de petits télescopes peuvent même ajouter de la perspective en zoomant sur les cratères de la Lune ou les montagnes baignées d'une lueur orangée.
QUE REGARDER D'AUTRE DANS LE CIEL ?
Si, malheureusement, vous vous trouvez sous un ciel nuageux ou du mauvais côté de la Terre, vous pourrez toujours suivre l'action céleste via la diffusion en direct de l'éclipse lunaire assurée par The Virtual Telescope Project depuis différents sites à travers le monde.
Enfin, pour celles et ceux qui n'auront pas la chance d'assister à l'événement, la prochaine éclipse lunaire se produira dans la nuit du 2 au 3 mars 2026. Cette fois, elle sera visible depuis l'Europe de l'Est, l'Asie, l'Australie, les Amériques et même les régions polaires.
Des amateurs se rassemblent autour d'un télescope pour observer l'éclipse de Lune, également appelée Lune de sang, à Caracas, le 14 mars 2025.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.