Les scientifiques ont observé une collision de trous noirs qu’ils pensaient impossible

Il pourrait soit s’agir de deux trous noirs de la taille d’une étoile qui auraient fusionné pour former de plus grands monstres ou d’un petit trou noir qui se serait formé et aurait aspiré du gaz et de la poussière pour atteindre la taille d’un trou noir plus massif. « La question qui se pose maintenant est de connaître les environnements et les conditions cosmiques propices à de tels événements », explique Priyamvada Natarajan.

Un indice majeur pourrait se dissimuler dans ces deux nouveaux objets, qui tourbillonnent comme des toupies, se rapprochant de la vitesse maximale à laquelle les scientifiques pensent qu’ils peuvent tourner. Les trous noirs ont la plus grande vitesse de rotation que le LIGO ait jamais observée. Certains chercheurs ont émis l’hypothèse qu’une telle vitesse pourrait être due à la rencontre et à la fusion de plus petits trous noirs, qui s’accélèreraient entre eux.

Mais Priyamvada Natarajan pense qu’une autre force pourrait être à l’œuvre ici. Parce que, si les trous noirs qui sont rentrés en collision tourbillonnaient dans des directions opposées, et les chances que cela soit le cas sont grandes, le trou noir qui en aurait émergé aurait eu une vitesse de rotation plus faible. Elle préfère l’idée que les plus petits trous noirs sont nés au sein d’amas stellaires denses, remplis de gaz et de poussière. À mesure que le trou noir de la taille d’une étoile se déplaçait et aspirait des matériaux, comme un siphon aspire l’eau dans un évier, il aurait pu grandir et accélérer sa vitesse de rotation pour atteindre celle que l’on observe chez les nouveaux objets. Ses collègues et elle travaillent à calculer les probabilités exactes qu’un tel événement se produise dans les amas stellaires. LA RECHERCHE D’ÉNORMES TROUS NOIRS N’EST PAS FINIE

De futures améliorations des détecteurs du LIGO les rendront plus sensibles, leur permettant de découvrir des trous noirs encore plus énormes et de mesurer leurs propriétés avec plus de précision. Grâce aux détecteurs d’ondes gravitationnelles en Europe, au Japon, et, bientôt, en Inde, les chercheurs seront capables de mieux repérer des événements liés aux trous noirs dans le ciel étoilé, permettant aux télescopes de passer ces zones au peigne fin et de voir s’il existe bel et bien un amas stellaire dense qui pourrait favoriser l’un ou l’autre des mécanismes de formation.

Les chercheurs ont également hâte d’utiliser des instruments tels que les télescopes Cosmic Explorer et Einstein, qui devraient entrer en service au milieu des années 2030 ou 2040. Ils seront en mesure d’observer les fusions de trous noirs qui ont eu lieu bien plus tôt dans l’histoire de l’Univers. De tels observatoires d’ondes gravitationnelles pourraient observer des événements ayant eu lieu lors de la formation des premières galaxies, fournissant peut-être des indices sur l’évolution de leur trou noir central en des monstres aux proportions gargantuesques, ainsi que de meilleures données sur les trous noirs de petite taille et de taille intermédiaire.