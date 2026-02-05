Les neuf événements célestes à ne pas rater en février
Le ciel n’a pas fini de vous surprendre. En plus d’une éclipse solaire annulaire, six planètes seront visibles et le centre de la Voie lactée fera son retour dans l’hémisphère nord.
Image composite de l’éclipse solaire annulaire du 14 octobre 2023, vue depuis Bryce Canyon City, dans l’Utah. La Lune s’interpose entre le Soleil et la Terre, et la lumière qui nous parvient fait comme un anneau autour du cercle imparfait de notre satellite au moment de l’éclipse.
Le mois de février compte, certes, moins de jours que les autres, mais il ne manque pas d’occasions de faire tourner votre regard vers le ciel. Ce mois-ci, vous aurez l’opportunité d’assister à une parade de six planètes, à plusieurs approches entre la Lune et nos planètes voisines, ainsi qu’au retour du centre de la Voie lactée dans les cieux de l’hémisphère nord. Ajoutez à cela l’augmentation des chances d’observer des aurores boréales, conséquence de la récente activité solaire, et vous obtenez un mois de février qui ravira même les astronomes amateurs. Il ne vous reste plus qu’à savoir où et quand regarder le ciel.
La nouvelle Lune passe devant le Soleil, créant une éclipse annulaire au-dessus des buttes de West Mitten (à gauche) et d’East Mitten (à droite) dans le parc de Monument Valley, dans l’Arizona, le 20 mai 2012.
8 FÉVRIER - PIC DE LA PLUIE DE MÉTÉORES DES ALPHA CENTAURIDES
Si tôt dans l’année, l’activité des pluies des météores est assez calme. Mais, en février, les Alpha Centaurides proposent un spectacle modeste, avec un pic d'activité le 8 février. Cette pluie de météores, active du 31 janvier au 20 février, vous permettra d’observer jusqu’à six météores par heure à son pic, si le ciel est sombre et dégagé.
Elle sera plus visible dans l’hémisphère sud. Toutefois, les régions les plus proches de l’Équateur de l’hémisphère nord, comme le Mexique ou le sud de la Californie, pourront profiter des traînées lumineuses des météores. C’est après le coucher du Soleil, et aux alentours de minuit dans les régions concernées que vous pourrez profiter au mieux du spectacle. Pour cela, tournez votre regard vers la constellation du Centaure.
17 FÉVRIER - UNE ÉCLIPSE SOLAIRE ANNULAIRE
Un anneau de feu se dessinera dans le ciel des régions les plus reculées de la Terre à l’occasion d’une éclipse annulaire le 17 février. Lors de ces événements, la Lune se trouve trop loin de la Terre pour cacher l’entièreté de la surface du Soleil. Elle n’en bloque que le centre, alors les contours enflammés de l’astre du jour forment une couronne autour de la Lune.
La phase complète de l’anneau de feu ne sera totalement visible qu’en Antarctique et dans le sud de l’océan Indien. Les observateurs dans les régions les plus au sud de l’hémisphère sud, en Argentine, au Chili, au Botswana et dans une grande partie du sud du continent africain profiteront d’une éclipse partielle. Notez dans vos agendas la prochaine éclipse annulaire de février, qui sera beaucoup plus visible et traversera une grande partie de l’Amérique du Sud et de l’Afrique.
Une éclipse solaire annulaire vue depuis Tokyo le 21 mai 2012.
18 FÉVRIER - CONJONCTION ENTRE LA LUNE ET MERCURE
Un jour seulement après la nouvelle Lune, un très fin croissant sera visible, avec des jumelles, près de Mercure, après le coucher du Soleil le 18 février. Pour les voir toutes les deux, placez-vous à un endroit offrant une vue dégagée de l’Ouest. Mercure et la Lune se montreront proches de la ligne d’horizon. Vous pourrez en profiter pendant une heure ou deux après le crépuscule. Gardez les yeux ouverts à la recherche de Saturne et Vénus, elles ne seront pas loin de là. Assurez-vous que le Soleil est complètement couché avant de vous servir de jumelles ou d’un télescope pour observer Mercure.
19 FÉVRIER - MERCURE ATTEINT SA PLUS GRANDE ÉLONGATION
Mercure se perd souvent dans la lumière du Soleil. La planète atteindra toutefois sa plus grande élongation le 19 février. Cela signifie que Mercure, dans sa course folle, sera à son point le plus éloigné du Soleil ; un moment propice pour prendre le temps de l’admirer. Cette période d'observation tombe également à point nommé, entre la conjonction avec la Lune et la parade de planètes prévue plus tard dans le mois. Surveillez l’horizon occidental après le coucher du Soleil.
19 FÉVRIER - LA LUNE A RENDEZ-VOUS AVEC SATURNE
Une Lune gibbeuse croissante, à peine visible, se lèvera aux côtés de Saturne le soir du 19 février. Cette Lune de deux jours sera aussi fine que l'épaisseur d'un ongle au-dessus de la planète aux anneaux. Le duo dansera au-dessus de l’horizon occidental pendant environ deux heures au coucher du Soleil.
Une Lune croissante apparaît près de Saturne au-dessus de la plage d’Amieira, au Portugal, le 27 décembre 2019. Durant la conjonction à venir, Saturne se trouvera juste en dessous de l’astre de la nuit.
23 FÉVRIER - LA LUNE PROCHE DES PLÉIADES
Observez la Lune gibbeuse et le scintillement des Pléiades alors qu’elles se rapprochent dans le ciel étoilé du 23 février. Tournez votre regard loin au-dessus du sud-ouest pour apercevoir cette paire qui dérivera vers l’Ouest durant la première partie de la nuit, avant de se coucher vers 2 heures du matin.
UNE PARADE DE PLANÈTES À LA FIN DU MOIS
La fin du mois de février s’accompagne d’un alignement de six planètes visibles dans tout le ciel nocturne. Si certains journaux attribuent une date précise à ce spectacle, la parade planétaire durera une grande partie de la fin du mois, du 20 février au début du mois de mars. C’est un événement de début de soirée ; vous aurez les meilleures places en début de soirée, après le crépuscule.
Cherchez Vénus, Mercure et Saturne, qui seront ensemble au-dessus de l’horizon occidental. Elles se coucheront une heure après le Soleil. Neptune se trouvera proche de Saturne, et vous aurez besoin d’un télescope ou de jumelles pour les voir. Pendant ce temps, Jupiter sera à mi-hauteur, dans le ciel oriental, tandis qu’Uranus sera au sud, proche de l’amas des Pléiades. Pour observer cette dernière, télescope et jumelles devront être de la partie.
Un panorama composite montre la Voie lactée d’hiver alors qu’elle dessine un arc de cercle reliant les cieux méridionaux et septentrionaux. Proche du centre, on distingue la lumière zodiacale. L’image a été capturée dans le parc provincial Dinosaur, de l’Alberta, au Canada, le 28 février 2017.
LE CENTRE DE LA VOIE LACTÉE FAIT SON RETOUR À LA FIN DU MOIS
Le cœur de la Voie lactée, dense et lumineux, n’est pas visible toute l’année depuis l’hémisphère nord. Il passe son hiver caché sous l’horizon. Cela change à la fin du mois de février, alors que le centre galactique commence à réapparaître dans les cieux les plus au sud des États-Unis. Les réserves de ciel étoilé, comme le parc national de Big Bend ou la réserve nationale de Big Cypress, aux États-Unis, sont particulièrement propices à l’observation. Là-bas, la pollution lumineuse est réduite au minimum.
En février, le centre de la Voie lactée se lève juste au-dessus de l’horizon sud-est au cours des heures qui précèdent l’aube, avant le lever du Soleil. La visibilité n’ira que s’améliorant au mois de mars, et le centre ne sera que plus lumineux alors qu’il s’élèvera toujours plus haut et restera visible toujours plus longtemps.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.