Les neuf événements célestes à ne pas rater en février

8 FÉVRIER - PIC DE LA PLUIE DE MÉTÉORES DES ALPHA CENTAURIDES

Si tôt dans l’année, l’activité des pluies des météores est assez calme. Mais, en février, les Alpha Centaurides proposent un spectacle modeste, avec un pic d'activité le 8 février. Cette pluie de météores, active du 31 janvier au 20 février, vous permettra d’observer jusqu’à six météores par heure à son pic, si le ciel est sombre et dégagé.

Elle sera plus visible dans l’hémisphère sud. Toutefois, les régions les plus proches de l’Équateur de l’hémisphère nord, comme le Mexique ou le sud de la Californie, pourront profiter des traînées lumineuses des météores. C’est après le coucher du Soleil, et aux alentours de minuit dans les régions concernées que vous pourrez profiter au mieux du spectacle. Pour cela, tournez votre regard vers la constellation du Centaure.

17 FÉVRIER - UNE ÉCLIPSE SOLAIRE ANNULAIRE

Un anneau de feu se dessinera dans le ciel des régions les plus reculées de la Terre à l’occasion d’une éclipse annulaire le 17 février. Lors de ces événements, la Lune se trouve trop loin de la Terre pour cacher l’entièreté de la surface du Soleil. Elle n’en bloque que le centre, alors les contours enflammés de l’astre du jour forment une couronne autour de la Lune.