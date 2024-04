Et si la vie était pourpre sur d'autres planètes ?

Lorsqu'ils inspectent l'univers à la recherche de planètes potentiellement habitables, les scientifiques concentrent habituellement leurs efforts sur la couleur verte. Après tout, le vert est la couleur fondamentale de la vie sur Terre. Et si la vie sur d'autres planètes n'était pas du tout verte ? Allons plus loin, et si elle était pourpre ?

Dans une étude publiée en avril par la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, une équipe de chercheurs s'intéresse aux bactéries pourpres, ces micro-organismes à la robe rouge violacé et magenta qui habitent certains des environnements les plus hostiles de notre planète. Les chercheurs ont recueilli et cultivé des échantillons de différentes espèces de ladite bactérie afin de mesurer les longueurs d'onde reflétées par les organismes. L'idée est d'enrichir la base de données des signatures possibles de la vie que les futurs astronomes pourraient tenter d'identifier sur d'autres planètes.