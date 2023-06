Encelade, lune glacée de Saturne, abrite les six éléments essentiels à la vie

Du phosphore, le plus rare des éléments essentiels à la vie, a été découvert pour la première fois dans un océan situé au-delà de la Terre, sur la lune glacée de Saturne, Encelade.

Le phosphore contribue à la fertilité des sols sur notre planète, et selon les chercheurs, les concentrations de cet élément vital pourraient être au moins 100 fois plus élevées dans les eaux cachées d’Encelade que dans nos océans terrestres. Les nouvelles découvertes suggèrent en outre que les mers d’autres mondes glacés pourraient s’avérer chargées en phosphore, comme Europe, la quatrième plus grande lune de Jupiter, et Titan, la plus grande lune de Saturne.

Les phosphates sont une forme de phosphore essentielle aux composants clés de la vie sur Terre, tels que l’ADN, l’ARN et les membranes plasmiques. Des six éléments nécessaires à la vie (le carbone, l’hydrogène, l’azote, l’oxygène, le phosphore et le soufre), le phosphore « est de loin le moins répandu dans l’univers », révèle Frank Postberg, planétologue à l’Université libre de Berlin.