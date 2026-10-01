Comment observer les anneaux de Saturne cette semaine ?
La planète apparaîtra plus brillante et plus grande qu'à n'importe quel autre moment de l'année, tandis que ses célèbres anneaux seront de nouveau nettement visibles au télescope.
En 2007, la sonde Cassini de la NASA a photographié Saturne en compagnie de sa lune Dioné.
Même un télescope d'amateur permet généralement de distinguer nettement le disque de la planète et son système d'anneaux, ce qui fait de Saturne l'un des objets célestes les plus impressionnants à observer. Mais le 4 octobre, Saturne offrira son plus beau spectacle de l'année 2026 en atteignant son opposition, apparaissant plus brillante et plus grande dans le ciel nocturne qu'à tout autre moment de l'année.
L'événement sera particulièrement intéressant pour les amateurs d'astronomie : en 2025, les anneaux de Saturne avaient pratiquement disparu de notre champ de vision ; ils sont désormais de retour.
Le phénomène ne se limite pas à une seule nuit. Comme Saturne est très éloignée de la Terre et semble donc se déplacer lentement dans le ciel, elle restera une cible d'observation privilégiée pendant plusieurs semaines. Les astronomes amateurs disposeront ainsi d'une certaine marge si des nuages viennent perturber leur observation.
L'OPPOSITION À SATURNE
L'opposition se produit lorsque la Terre passe entre le Soleil et une autre planète, plaçant celle-ci exactement à l'opposé du Soleil dans notre ciel. Saturne atteint cette configuration tous les 378 jours.
« Cela signifie que nous pouvons voir entièrement la face de Saturne éclairée par le Soleil. C'est aussi le moment où Saturne est au plus près de la Terre et paraît donc plus grande », explique Alex Gianninas, professeur associé d'astronomie au Connecticut College. « Ces deux facteurs contribuent à la rendre plus brillante et plus imposante, ce qui en fait la meilleure période pour l'observer. »
COMMENT REPÉRER SATURNE LE 4 OCTOBRE
Saturne sera visible toute la nuit, ce qui en fera une cible facile à repérer. La planète se lèvera à l'est au moment du coucher du Soleil, atteindra son point culminant vers minuit et se couchera à l'ouest à l'approche de l'aube.
Aucun équipement n'est nécessaire pour distinguer Saturne à l'œil nu, même si une application d'observation du ciel peut faciliter son repérage. Après la tombée de la nuit, regardez vers l'est (ou vers l'ouest avant l'aube) pour trouver un astre jaunâtre particulièrement brillant. Contrairement aux étoiles, qui scintillent souvent, les planètes brillent généralement d'une lumière plus stable.
Pour voir ses anneaux, en revanche, il faudra utiliser des jumelles puissantes ou, idéalement, un télescope. « Un grossissement minimum compris entre 25 et 35 fois est recommandé pour distinguer les anneaux, selon les conditions météorologiques et la qualité du ciel », précise Alex Gianninas.
Pour des conditions optimales, observez Saturne lorsqu'elle est haute dans le ciel plutôt que près de l'horizon, où sa lumière traverse une plus grande épaisseur d'atmosphère terrestre. Choisissez un site offrant un horizon dégagé et laissez votre télescope s'adapter à la température extérieure avant l'observation. Si la pollution lumineuse ne masque pas totalement une planète aussi brillante, un ciel sombre améliore considérablement les détails observables.
Les personnes ne disposant pas d'un télescope peuvent se renseigner auprès des clubs d'astronomie ou des observatoires locaux, qui organisent souvent des soirées d'observation ouvertes au public.
POURQUOI LES ANNEAUX SERONT-ILS AUSSI VISIBLES ?
Comme la Terre, Saturne est inclinée sur son axe de rotation. Ses anneaux, qui entourent la planète au niveau de son équateur, partagent cette inclinaison. Au fil de leur orbite autour du Soleil, la Terre et Saturne nous offrent donc des perspectives différentes sur ce système d'anneaux.
Tous les treize à quinze ans environ, nous observons les anneaux exactement par la tranche lors d'un phénomène appelé passage du plan des anneaux. Bien que ceux-ci s'étendent sur près de 282 000 kilomètres au-delà de la surface de la planète, ils sont étonnamment minces, avec une épaisseur moyenne de quelques dizaines de mètres. Vus de profil, ils deviennent donc extrêmement difficiles à distinguer. C'est la raison pour laquelle les anneaux de Saturne semblaient avoir disparu en 2025.
« Lors de l'opposition d'octobre 2026, les anneaux seront vus sous un angle d'environ 7 degrés depuis la Terre, avec l'hémisphère sud de Saturne légèrement orienté vers nous », explique Gianninas. « Cette configuration rendra le système d'anneaux facilement observable. »
Les anneaux apparaîtront encore relativement étroits par rapport à l'aspect largement déployé qu'ils peuvent présenter à d'autres moments du cycle orbital de Saturne, qui dure près de vingt-neuf ans. Mais leur retour après leur quasi-disparition l'an dernier confère à cette opposition un intérêt tout particulier.
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Stefanie Waldek est journaliste et éditrice basée à New York. Elle couvre régulièrement les événements astronomiques pour National Geographic.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.