Sur la face cachée de la Lune, un télescope pour écouter les premiers murmures de l’Univers

« C'est un bruit épouvantable », affirme Anže Slosar, chercheur au Laboratoire national de Brookhaven, à New York. Pour un astronome qui espère observer l'Univers lointain, « c'est comme regarder vers le ciel depuis le fond d'une piscine ». Et les scientifiques ne peuvent pas faire grand-chose depuis la Terre. « La seule façon d'y échapper, c'est de s'en cacher », affirme-t-il.

Heureusement, il existe une excellente cachette à plus de 380 000 kilomètres. Selon Michael Garrett, « la Lune est l'un des meilleurs endroits pour la radioastronomie ». Si l'on se trouve sur la face cachée de la Lune, on est dos à la Terre et la Lune agit comme une barrière géologique géante contre la cacophonie de notre planète. Si l'on effectue des mesures la nuit, cela permet de filtrer également les interférences radio émises par le Soleil.

Sans tous ces signaux parasites, un télescope lunaire pourrait capter tout un éventail de signaux que les radiotélescopes sur Terre ont plus de mal à capter. « C'est également important pour la recherche d'une intelligence extraterrestre », indique Michael Garrett. L'une des principales difficultés à l'identification d'un signal radio provenant d'une technologie extraterrestre consiste à le distinguer des émissions radio provenant de la Terre. Cela serait bien plus facile à réaliser depuis la face cachée - et calme - de la Lune.

Toute activité de radioastronomie menée sur la Lune serait la bienvenue. Toutefois, détecter un signal provenant « des âges sombres cosmiques est l'objectif à long terme », souligne Anže Slosar. Environ 380 000 ans après le Big Bang, l'Univers n'était qu'un bouillon d'hydrogène neutre. Ce gaz a fini par s'agglomérer et s'enflammer pour former les premières étoiles mais, avant ça, il n'y avait rien d'autre que l'obscurité.

Néanmoins, l'hydrogène pur émet des ondes radio d'une longueur d'onde bien spécifique. Ce signal lointain serait extrêmement faible mais si les scientifiques parvenaient à le capter, ils pourraient découvrir comment la matière baryonique, ou ordinaire, a interagi avec la matière noire énigmatique, une sorte de colle encore indétectable qui lie les éléments de l'Univers, pour façonner l'Univers que nous connaissons aujourd'hui.

Rien ne garantit qu'un télescope installé sur la face cachée de la Lune parviendra à capter quoi que ce soit. Effectivement, même avec la Terre et le Soleil masqués, le bourdonnement de la Voie lactée lui-même sera bien plus bruyant que ces murmures d'hydrogène. Mais s'il détecte ces murmures, notre compréhension de l'Univers en sera bouleversée à jamais. « C'est un territoire totalement inexploré », affirme Michael Garrett.

UN PROJET PIONNIER EN MATIÈRE DE RADIOTÉLESCOPES

Dans un premier temps, les scientifiques doivent démontrer que la radioastronomie est possible sur la Lune. C'est l'objectif de la prochaine expérience Lunar Surface Electromagnetics Experiment-Night, ou Lu-SEE Night, menée conjointement par la NASA, le laboratoire national de Brookhaven du département de l'Énergie des États-Unis et l'université de Californie (UC) à Berkeley.

L'outil le plus important de Lu-SEE Night est son récepteur radio ultrasensible capable, en théorie, de capter une multitude d'anciens signaux radio provenant de l'Univers primordial. Il s'agit d'un test simple qui doit relever un défi de taille.

« Aucune mission des États-Unis n'a atterri sur la face cachée de la Lune. Aucune entreprise privée n'a atterri sur la face cachée de la Lune », affirme Anže Slosar, qui dirige le projet Lu-SEE. Et personne n'a jamais entendu de signaux radio cosmiques sur la face cachée de la Lune.

L'environnement lunaire représentera la plus grande menace. Il existe un faible risque qu'une micrométéorite, de la taille d'une balle, heurte le robot de manière dramatique. Autre risque selon Anže Slosar : « les variations de températures sont extrêmement importantes », se situant entre -170 °C et 120 °C au niveau de la surface de la Lune. Lu-SEE Night est équipé de radiateurs et de systèmes de refroidissement internes afin d'éviter qu'il ne gèle ou ne surchauffe. Mais personne ne sait avec certitude si cela fonctionnera.

« Si nous parvenons à survivre à la première nuit, nous pourrons survivre à de nombreuses autres », affirme Anže Slosar. Dans l'idéal, le radiotélescope miniature devrait fonctionner pendant environ dix-huit mois.

Lu-SEE Night devrait se diriger vers la Lune à bord de l'atterriseur de Firefly Aerospace dans le courant de l'année. Les radioastronomes du monde entier suivront la mission de près. Si cela fonctionne, la perspective d'un projet encore plus important semblera alors bien plus concrète.

UNE SENTINELLE LUNAIRE QUI S'AUTOASSEMBLE

Les scientifiques ont soumis une multitude d'idées de radiotélescopes lunaires. La version finale devra être suffisamment grande pour capter ces signaux radio lointains, ce que permet le LCRT en tirant parti de la topographie cratérisée de la Lune.

La construction du télescope serait confiée à une flotte de robots : un atterrisseur déposerait au centre de l'un des cratères d'impact lunaires un treillis concave constitué de fils métalliques et doté de panneaux réfléchissants. Ces panneaux renverraient les ondes radio provenant du ciel vers un récepteur suspendu au-dessus du fond du cratère. Plusieurs astromobiles supplémentaires tireraient les fils jusqu'au bord du cratère et les tendraient, soulevant ainsi à la fois le treillis et le récepteur. Le cratère protègerait le télescope de toute onde radio ne provenant pas du ciel, y compris des ondes radio solaires qui auraient réussi à rebondir sur la surface de la Lune.