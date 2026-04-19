Après Artemis II, la NASA envisage d’établir une présence humaine permanente sur la Lune

Dans un futur proche, « il n'est pas déraisonnable d'imaginer des microréacteurs pouvant être utilisés à petite échelle », déclare Katy Huff, professeure adjointe au sein du Department of Nuclear, Plasma, and Radiological Engineering de l'université de l'Illinois à Urbana-Champaign. À terme, il y aura toutefois un besoin de centrales nucléaires de plus grande capacité, et pas uniquement pour alimenter un habitat confortable pour les astronautes et une série d'expériences scientifiques en constante évolution. « Le but étant d'arriver à une puissance de l'ordre des centaines de kilowatts qui permettrait de subvenir aux besoins d'activités industrielles », indique Rian Bahran, secrétaire adjoint délégué aux réacteurs nucléaires du département de l'Énergie des États-Unis.

L'AVÈNEMENT D'UNE ÉCONOMIE LUNAIRE

Une fois cette énergie à disposition sur la Lune, la surface de notre satellite s'ouvrira à l'exploitation. Glaze parle de construire un « écosystème commercial lunaire ». Bien que la forme exacte que pourrait prendre une telle économie reste encore à déterminer, l'extraction commerciale de deux ressources lunaires semble être un thème récurrent parmi les experts.

La première et la plus importante est bien entendu l'eau qui, comme nous le savons, permettrait de mener les opérations lunaires sans dépendre des provisions envoyées depuis la Terre. La seconde est l'hélium-3 : véritable rareté sur Terre, la Lune en possède de vastes quantités. Dépourvue de champ magnétique, notre voisine est bombardée de rayonnement solaire depuis la nuit des temps. Si cette particularité implique que les astronautes devront vivre dans des abris à l'épreuve de ces précipitations cosmiques, elle signifie également que la surface de la Lune est généreusement saupoudrée de cette étrange forme de l'hélium déposée par le vent solaire, le nom donné au flux de particules chargées qui jaillit de l'atmosphère du Soleil.

D'après les données actuelles et contrairement à la glace d'eau, les réserves lunaires d'hélium-3 se concentreraient dans les zones qui ont bénéficié d'une exposition prolongée au Soleil, notamment à proximité de l'équateur, y compris sur la face visible de la Lune.

Pour le moment, l'humanité ne fait pas grand usage de la substance, mais l'hélium-3 présente d'excellentes propriétés de refroidissement, ce qui en ferait un candidat idéal pour refroidir les infrastructures énergivores comme les centres de données ou les superordinateurs quantiques du futur. L'hélium-3 serait également un combustible efficace pour la fusion nucléaire. Par rapport à la fission qui alimente la totalité des centrales nucléaires actuellement en service, la fusion fournit une quantité d'énergie bien plus grande tout en étant plus propre. Le procédé se heurte encore à quelques défis d'ingénierie non négligeables, mais si les scientifiques parviennent un jour à exploiter l'énergie des étoiles pour électrifier le monde, l'hélium-3 deviendra une ressource des plus prisées.

L'hélium-3 pourrait être incroyablement difficile à extraire du régolithe lunaire, mais les investisseurs ne tarissent pas d'optimisme quant à sa valeur : une simple poignée du précieux isotope se négocierait autour des 20 millions de dollars. Dans quelques décennies, par une nuit dégagée, les habitants de la Terre apercevront peut-être les lueurs évanescentes des mines d'hélium-3 qui constelleront la face visible de la Lune.

NOUVELLE RUÉE VERS L'ESPACE

Si les astronautes s'aperçoivent qu'il n'y a finalement pas tant d'eau accessible sur la Lune, l'économie lunaire ne survivrait probablement pas. Même dans l'éventualité où elle se révèle être une corne d'abondance, certains défis se poseront tout de même, comme protéger la base lunaire des météores. L'atmosphère de notre planète filtre les petits astéroïdes, mais la Lune ne dispose d'aucun bouclier naturel. Cela signifie que des impacteurs de la taille d'une maison, relativement communs, peuvent creuser des cratères suffisamment grands pour désintégrer une éventuelle base lunaire. Des technologies de défense planétaire devront donc être déployées sur la Lune, mais elles n'existent que pour la Terre à l'heure actuelle.

Si cette base lunaire survit et s'épanouit, « l'économie spatiale pourrait rivaliser avec celle de la Terre en à peine cinquante ans », estime Metzger.

Par conséquent, si les plans de la NASA se réalisent, la Lune pourrait radicalement changer. De plus, les États-Unis ne sont pas les seuls à afficher ces ambitions. La Chine envisage un premier atterrissage habité sur la face visible de la Lune, mais elle prévoit également d'installer boutique au pôle Sud pour profiter de son sol riche en eau, et ces deux objectifs pourraient bien se concrétiser avant la fin de la décennie. Le pays a également conclu un accord avec la Russie pour installer son propre réacteur nucléaire sur la Lune, un réacteur qui alimentera une base lunaire sino-russe opérée conjointement. Cela fait maintenant quelques années que la Chine envoie régulièrement ses engins robotisés faire des allers-retours sur la Lune, en partie pour récupérer des échantillons frais de roche lunaire à étudier, mais chaque mission est également l'occasion de répéter les manœuvres de vol et de tester des technologies qui pourraient être déployées dans une mission habitée.

Le programme Artemis emmené par les États-Unis a donc trouvé son rival, et celui-ci prend rapidement de la vitesse. Le vainqueur de cette nouvelle course à l'espace jouira d'une récompense à long terme.

Tout dépend donc de ces réserves d'eau lunaire, dont les quantités exactes sont toujours inconnues. « Si les réserves sont abondantes, les tensions géopolitiques pourraient s'apaiser », indique Metzger. « En revanche, si ces ressources sont limitées, on pourrait voir naître une certaine urgence à sécuriser les meilleurs emplacements avant des pays adverses. »

En d'autres termes : quelle que soit la tâche, il faut être le premier sur la Lune, afin de poser les règles pour la suite. Ce principe vaut pour tout, de l'utilisation de l'énergie nucléaire à l'exploitation minière. « Les politiques du siècle à venir vont être décidées dans les 10 à 20 prochaines années, il faut donc être installé et opérationnel sur la Lune pour avoir son mot à dire », souligne Metzger.

Face à cette ruée pour s'approprier un morceau du pôle Sud lunaire, certains experts craignent que les États-Unis n'oublient leurs partenaires internationaux, notamment l'Europe. Dans le scénario le plus optimiste, « mon rêve serait que la Lune serve de base scientifique, comme l'Antarctique », témoigne Patrick Michel, planétologue à l'université Côte-d'Azur en France. La Lune pourrait être un lieu où plusieurs nations décident pacifiquement de partager leurs ressources, « au service de l'exploration et de la science. »

Si Artemis représente un petit pas vers cet objectif, le prochain pas de géant pourrait bien être Mars. L'humanité pourrait-elle un jour devenir interplanétaire ? « La Lune en est le meilleur terrain d'essai », répond Glaze.

Le 6 avril, l'équipage de la mission Artemis II a plongé derrière la Lune pour réapparaître de l'autre côté après 40 minutes de silence radio. Devant eux, la Terre et son satellite naturel flottaient, ensemble, dans le vide. Alors qu'elle observait la scène depuis la capsule du véhicule Orion, une vague d'espoir a submergé l'astronaute et spécialiste de mission Christina Koch.