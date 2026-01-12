La Lune, première étape de la conquête spatiale avant Mars

Parmi les sites les plus prometteurs figurent les cratères d'obscurité éternelle, ainsi nommés car ils ne voient jamais la lumière du Soleil et comptent parmi les régions les plus froides de l'univers. Souvent profonds et escarpés, ces cratères « sont notre meilleure chance de trouver de grandes quantités d'eau pouvant effectivement servir de ressources », indique Julie Stopar, chargée de recherche principale au sein du Lunar and Planetary Institute.

Au creux de ces gouffres oubliés du Soleil, il ne faut toutefois pas s'attendre à trouver des glaciers. « Il n'y a pas de patinoire, l'eau est mélangée au régolithe lunaire », explique Stopar. « Il y a bien des signes de gel en surface, mais le volume n'est pas important. »

Quand bien même ces cratères d'obscurité éternelle seraient gorgés d'eau, il sera très périlleux pour les astronautes de les explorer, même en utilisant des rovers lunaires à la pointe de la technologie pour transporter leur matériel scientifique et minier. « Encore faut-il pouvoir se rendre dans ces cratères à bord d'un rover », ajoute Zabel.

RECETTE POUR RÉGOLITHE LUNAIRE

Si l'eau mélangée au régolithe est accessible et suffisamment abondante, alors nous pourrons l'extraire. Les ingénieurs ont déjà proposé de multiples façons de procéder à cette extraction, dont la plupart impliquent de chauffer la pierre pour en recueillir le précieux liquide.

« S'il y a suffisamment de glace près de la surface, la chaleur peut être appliquée directement sur celle-ci afin de collecter la vapeur dans une chambre spécialement conçue », indique Sowers. Cette vapeur d'eau est ensuite congelée dans un piège à froid, où elle est transformée en glace utilisable.

Bien que la surface de la Lune soit l'un des endroits les plus froids de l'univers, elle pourrait un jour être équipée de diverses sources de chaleur. La réflexion de la lumière du Soleil est l'une des options étudiées. Les États-Unis et la Chine envisagent également d'installer des réacteurs nucléaires sur la Lune, pour alimenter leurs bases sans dépendre de l'énergie solaire, qui pourrait être capricieuse sur le pôle Sud lunaire. La réaction de fission qui scinde les atomes afin d'alimenter ces centrales produit également de la chaleur qui pourrait être utilisée pour extraire l'eau.

Ces dernières années, les agences spatiales et leurs partenaires privés ont élaboré différentes stratégies visant à utiliser la chaleur pour extraire la glace lunaire. L'une de ces propositions consisterait à déployer un moteur de fusée sous un dôme pressurisé pour creuser des cratères plus profonds et ainsi extraire plus d'eau que ne le permettraient les autres méthodes. En ce qui concerne Mars, la NASA dispose de son propre concept « dust-to-thrust », de la poussière à la propulsion, qui prévoit de missionner des robots pour collecter le régolithe extraterrestre, le transporter vers une centrale de traitement et le chauffer pour en extraire l'eau.

L'une des technologies les plus prometteuses nous vient tout droit de l'Agence spatiale européenne, avec le projet Lunar Water Extraction (LUWEX), dont il existe déjà un prototype fonctionnel soumis en laboratoire à des conditions de température et de pression rappelant celles de la Lune. Là-haut, les robots mineurs autonomes ou les astronautes devront charger la machine d'un mélange de glace et de régolithe. Comme nous l'explique Zabel, responsable du projet LUWEX, il est assez difficile de chauffer ce mélange sur la Lune, en raison de l'absence d'atmosphère et des températures de surface effroyablement basses. C'est pourquoi l'extracteur LUWEX est équipé d'un creuset qui chauffe et brasse simultanément le mélange afin de séparer la glace du régolithe et ainsi améliorer le rendement de l'extraction.