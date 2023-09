Voici à quoi ressemblaient les toutes premières étoiles de notre Univers

Au bout d’un moment, des assemblages d’étoiles se sont mis à tourbillonner pour former les premières galaxies, y compris les premières structures de la Voie lactée. Les métaux se sont accumulés et de nouvelles générations d’étoiles se sont formées à partir de ces éléments plus lourds, nombre d’entre elles étant devenues plus petites, plus froides et capables de vivre plus longtemps. Autour de certaines de ces étoiles, la poussière restante (un matériau produit lors des supernovæ) s’est agglutinée pour former les premières planètes.