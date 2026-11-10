Un étrange gaz détecté sur Mars pourrait trahir une activité volcanique

Le système solaire interne déborde d’activité volcanique : la Terre compte environ quarante volcans actifs, et les scientifiques s’accordent généralement à dire que l’épaisse couverture nuageuse de Vénus cache plusieurs montagnes cracheuses de feu. En revanche, si Mars fut un temps recouverte de cratères actifs, elle est à présent bien calme. Aucun signe évident d’activité volcanique n’y a jamais été observé.

Cela ne signifie pas pour autant que ses volcans soient éteints : de nouveaux indices encourageants suggèrent que la planète rouge n'est peut-être pas totalement inactive.

Ces dernières années, la sonde ExoMars Trace Gas Orbiter envoyée par l’Agence spatiale européenne a pu détecter des émissions de chlorure d’hydrogène, un gaz particulièrement nauséabond évoquant du vinaigre mêlé à du détergeant, dans l’atmosphère martienne. Bien qu’il puisse provenir d’autres sources, ce gaz est lié à l’activité volcanique de la Terre. Sur Mars, il semble également s’échapper d’une série de fissures sur les pentes d’un gigantesque volcan, laissant penser que ces vapeurs proviennent de roches en fusion qui bouillonnent sous la surface.

Cette découverte, révélée dans un article publié dans le journal Science Advances, n’est pas une preuve indiscutable. Mais Daniel Mège, planétologue à l’Académie polonaise des sciences de Wrocław et co-auteur de cette nouvelle étude, indique que « tous ces signes convergent vers une origine volcanique. »

La découverte relance l’éternel débat sur la manière dont une petite planète telle que Mars parvient à produire la chaleur nécessaire à une activité volcanique, chaleur qui pourrait potentiellement entretenir une vie microbienne.

Si aujourd’hui la surface de Mars est froide et aride, elle était autrefois recouverte de lave et de débris issus de cendres et de pierres ponces crachées par des volcans colossaux tels qu’Olympus Mons. Leurs éruptions furent causées par la chaleur dégagée lors de la formation de Mars, ainsi que par la désintégration d’éléments radioactifs. Pourtant, la petite masse de la planète rouge, représentant seulement un dixième de celle de la Terre, n’était pas suffisante pour entretenir cette chaleur interne, qui s’évanouit rapidement dans l’espace. Les quantités limitées d’éléments radioactifs ne suffirent pas. Le noyau de la planète refroidit, et son abondante activité volcanique s’essouffla il y a quelques milliards d’années.

Néanmoins, la lave ne disparut pas complètement : d’après des images satellites, quelques coulées n’auraient qu’un ou deux millions d’années, voire moins. D’autres indices suggèrent que les volcans martiens ne seraient pas éteints, mais simplement endormis.

Le changement de cap s’est opéré en 2018, quand la sonde InSight pilotée par la NASA a atterri dans la zone Elysium Planitia. Là-bas, son sismomètre a détecté une série d’étranges séismes martiens suggérant qu'un fluide pourrait se déplacer sous la surface. « Il y a des gens qui disent que c’est du magma, d’autres que c’est de l’eau, raconte Tracy Gregg, volcanologue à l’Université d’État de New York à Buffalo non concernée par la nouvelle étude. Moi, je pense qu’il pourrait s’agir des deux. »

À ce jour, aucune activité volcanique actuelle sur Mars n'a encore été démontrée avec certitude. La sonde ExoMars Trace Gas Orbiter vient d’ajouter un nouvel indice passionnant à l’enquête.