Comment la NASA protège-t-elle l’équipage d’Artemis II des aléas de la météo spatiale ?

Mais cela nous permet d'aborder le dernier type de rayonnements spatiaux : les particules énergétiques, ainsi que les éruptions et les éjections de masse coronale. Ces phénomènes deviennent bien plus fréquents pendant le maximum solaire. Pourtant, en raison du danger que représentent les rayons cosmiques galactiques qui sont impossibles à arrêter, il est tout de même plus sûr de voyager pendant ces périodes que lorsque le Soleil est plus calme.

COMMENT DÉTECTE-T-ON LES TEMPÊTES SOLAIRES ?

La NASA et la NOAA (l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique) exploitent plusieurs satellites afin de surveiller le Soleil, à l'affût d'événements majeurs tels que la puissante éruption solaire qui s'est produite juste avant le lancement d'Artemis II. L'un de leurs outils principaux est le Deep Space Climate Observatory (DSCOVR), situé à environ 1,6 million de kilomètres dans la direction du Soleil. DSCOVR enregistre l'activité solaire et délivre un avertissement entre quinze et soixante minutes avant qu'une tempête de particules ne frappe la Terre.

En septembre 2025, les deux agences ont lancé trois nouveaux satellites afin de surveiller différents types d'activité solaire : Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP), Carruthers Geocorona Observatory et SOLAR-1. Chacun a atteint sa position finale près de DSCOVR en janvier et SOLAR-1, en particulier, est prêt à fournir des observations 24h/24 et 7j/7 des éruptions solaires. Les données provenant de ces observatoires sont intégrées dans un logiciel de prévisions sophistiqué qui tente de déterminer quand des conditions météorologiques défavorables sont imminentes.

Les chercheurs se concentrent sur les régions actives du Soleil, des régions caractérisées par des torsions magnétiques complexes qui ont tendance à abriter des taches solaires et susceptibles de projeter des flux de particules. « C'est un peu comme un avion en papier muni d'un élastique » indique Patricia Reiff, physicienne spatiale à l'université Rice au Texas. « Plus on tord cet élastique, plus il se vrille [et] plus on y stocke de l'énergie. » Quand on le relâche, il se détend brusquement et propulse l'avion en papier. De la même façon, les lignes du champ magnétique solaire s'entortillent tellement qu'elles ne peuvent plus se déformer davantage : elles cèdent alors violemment et projetent des particules et des rayonnements chargés dans l'espace.

Tout comme les phénomènes météorologiques extrêmes qui ont lieu sur Terre, ces éruptions se produisent de manière aléatoire. Certes, les scientifiques peuvent déduire, à partir des taches solaires et d'autres données, quand de l'énergie s'accumule dans les régions actives du Soleil, ce qui augmente la probabilité qu'une tempête se déclenche. Mais il n'y a aucun moyen de prédire avec certitude quand une éruption aura lieu.

QUE FONT LES ASTRONAUTES EN CAS DE PHÉNOMÈNE MÉTÉOROLOGIQUE SPATIAL ?

L'année dernière, des représentants de la NASA et de la NOAA, ainsi que des experts du secteur spatial, se sont rassemblés à Boulder dans le Colorado afin de simuler la manière de prévoir la météo spatiale en utilisant les derniers modèles de prévision et de réagir à une telle situation d'urgence pendant la mission Artemis II. Les participants ont suivi des scénarios fictifs basés sur des données historiques, se sont transmis des informations vitales et ont déterminé les consignes à donner aux astronautes une fois qu'ils auraient quitté le champ magnétique terrestre. Cet événement a été une « grande révélation » et s'est avéré très utile, selon Shawn Dahl, météorologue spatial au Space Weather Prediction Center de la NOAA dans le Colorado. Si une tempête solaire venait à se produire pendant une mission dans l'espace lointain, ces systèmes d'alerte précoce seraient d'une importance cruciale.

Grâce à un système d'alerte par satellite de pointe, les responsables disposeraient d'un laps de temps court pour évaluer le niveau de danger d'une tempête. Si les prévisions indiquent que les astronautes pourraient être en danger, on leur ordonnera de se rendre dans l'abri anti-tempêtes d'Orion. Il s'agit d'un petit espace situé à la base du vaisseau spatial dans lequel chaque astronaute dispose d'un petit casier dans lequel il peut se glisser. Ils placeront des rembourrages et matériaux supplémentaires au-dessus de leur tête pour se caler.

Pourtant, une tempête solaire peut durer plusieurs jours, et les concepteurs de la mission ne voulaient pas que l'équipage d'Artemis II soit indéfiniment coincé dans un espace exigu. C'est pourquoi les parois du vaisseau contiennent de l'aluminium et du polyéthylène haute densité afin d'absorber une partie des rayonnements. Les membres de l'équipage peuvent également construire un abri d'urgence à l'aide de sacs de rangement et de sacs poubelle ; en somme, tout ce qu'ils peuvent trouver et placer contre les parois intérieures du vaisseau. « Un collègue a qualifié cela "d'utilisation innovante des matériaux disponibles" » indique Stuart George. Cet abri bricolé a également été comparé à un « fort en oreillers. »