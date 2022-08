Dans les coulisses de la chasse aux mystérieux astéroïdes du "crépuscule"

D’après lui, la ZTF a jusqu’ici identifié une poignée d’astéroïdes Atiras au sein de l’orbite de la Terre. Elle débusque aussi régulièrement plusieurs astéroïdes géocroiseurs ; environ un par semaine. Certains sont plus proches de nous que la Lune mais aucun n’est assez gros, ni assez voisin, pour être vraiment inquiétant.

Il explique que la plupart sont de taille intermédiaire, entre le météore de Tcheliabinsk (environ 18 mètres) qui a fait voler des fenêtres en éclat et endommagé des bâtiments en explosant au-dessus de cette ville russe en 2013 et l’objet beaucoup plus gros qui a rasé 2 150 kilomètres carrés de forêts en explosant au-dessus de la Toungouska, en Russie, en 1908.

« C’est la bonne nouvelle », se réjouit George Helou au sujet des objets découverts par la ZTF. « La Toungouska, c’est préoccupant, mais la plupart des [objets] que l’on découvre sont plus petits que cela. »

Mais la star de ces recherches crépusculaires, et de loin, c’est ꞌ Ayló ꞌ chaxnim, le premier astéroïde Vatira à avoir jamais été découvert.

DES ASTÉROÏDES DÉTENTEURS DE RECORDS

Identifié début 2020, ꞌ Ayló ꞌ chaxnim mesure à peine 1,5 kilomètre de diamètre ; assez gros pour flanquer un bon coup à une éventuelle planète sur laquelle il s’écraserait. Ce qui, selon les astronomes, finira probablement par arriver.

« Il y a de très fortes chances qu’il s’écrase sur Vénus un jour », affirme Sarah Greenstreet, de l’Université de Washington, à l’origine d’une modélisation de l’avenir de ꞌ Ayló ꞌ chaxnim réalisée dans le cadre de ses études sur les origines et le destin de ces astéroïdes confinés.

Selon ses modèles, qui concordent avec ceux d’autres chercheurs, le scénario le plus probable est que ꞌ Ayló ꞌ chaxnim se prenne dans les filets de Vénus à un moment ou à un autre au cours des prochains millions d’années. Dans sa course folle autour du Soleil, l’astéroïde est secoué par la gravité de Mercure et par la lumière du Soleil elle-même. Cela perturbe son orbite, le fait dévier vers l’extérieur et le place sur un cap de collision avec l’infernale sœur de la Terre.

Un petit astéroïde du nom de 2021 PH27 pourrait également entrer en collision avec Vénus. Mesurant lui aussi environ 1,5 kilomètre de diamètre, 2021 PH27 est l’un des trois astéroïdes du crépuscule repéré par Scott Sheppard et ses collègues. Il se trouve plus près du Soleil que n’importe quel autre astéroïde connu et fuse en partie à l’intérieur de l’orbite de Mercure. Mais son orbite est si allongée qu’il cabriole également au-délà de l’orbite de Vénus, ce qui en fait un astéroïde de la classe des Atiras.

De même que ꞌ Ayló ꞌ chaxnim, 2021 PH27 est bousculé par ses interactions gravitationnelles avec les planètes du Système solaire interne mais aussi par son absorption et par son réfléchissement de lumière au cours de sa rotation. Les modèles de Scott Sheppard prédisent un frôlement avec Vénus dans environ mille ans. Impossible en revanche de savoir comment cette interaction modifiera l’orbite de l’astéroïde.

« Dans cette partie du Système solaire, les astéroïdes ont en fait des vies assez chaotiques, explique Sarah Greenstreet. Ils sont assez souvent rudoyés puis disséminés. »

Cette complexité est l’une des raisons pour lesquelles les scientifiques pensent qu’il est important d’étudier ces corps de petite taille. Mais il est tout aussi important de comprendre comment ils se sont retrouvés près du Soleil en premier lieu.

UN IMPROBABLE CHEMIN GRAVITATIONNEL

La plupart des scientifiques soupçonnent ces objets frôleurs de Soleil de provenir de la ceinture d’astéroïdes principale, cet anneau de décombres éparpillés entre Mars et Jupiter. De là, il n’est toutefois pas facile pour un rocher cosmique de se frayer un chemin jusqu’à la périphérie du Soleil.

« Il faut que beaucoup d’interactions fortuites se produisent pour arriver dans cette partie du Système solaire, c’est vraiment difficile à accomplir, explique Sarah Greenstreet. C’est un long voyage. »

Les interactions gravitationnelles avec Jupiter peuvent décaler ces objets vers l’intérieur ou vers l’extérieur. Ceux qui se font pousser vers l’intérieur finissent par se retrouver au voisinage de Mars et cela peut les amorcer sur une trajectoire infernale vers le Soleil, mais ce destin serait relativement rare.

« Avec Mars, l’interaction la plus probable est de se faire rejeter vers l’extérieur puis d’interagir avec Jupiter et de se faire en gros éjecter du Système solaire ou d’entrer en collision avec une des planètes, explique Scott Sheppard. Donc se faire éjecter vers l’extérieur est une issue probable, et une fois qu’il y a eu interaction avec Jupiter, c’en est fini, l’éjection est vraiment brutale. »

Donc, à moins de provenir d’un groupe invisible de Vulcanoïdes, ces astéroïdes du crépuscule se sont tous frayés un improbable chemin gravitationnel. Il est crucial de comprendre combien de ces objets survivent à ce voyage pour quantifier le risque qu’ils représentent pour la Terre.

Pour le moment, les chercheurs pensent qu’il existe moins de deux douzaines d’astéroïdes du crépuscule géocroiseurs mesurant au moins un kilomètre de diamètre (c’est assez pour dévaster un continent entier). 2021 PH7 est l’un d’eux et, selon Scott Sheppard, nous en connaissons environ une demi-douzaine d’autres. Une poignée plus petite encore d’objets de tailles similaires pourrait évoluer au sein de l’orbite de Vénus, bien que seul ꞌ Ayló ꞌ chaxnim y ait été découvert pour le moment. En outre, il existe vraisemblablement une multitude d’autres rochers cosmiques plus petits qui seront plus difficiles à débusquer mais qui ne constituent pas de menace existentielle à l’échelle d’une planète.

Selon Sarah Greenstreet, il n’est pas surprenant que les chercheurs soient tombés sur ꞌ Ayló ꞌ chaxnim en premier, car il est vraiment imposant. « Mais, comme on l’a découvert relativement rapidement quand les télescopes se sont mis à scruter cette partie du ciel, ces objets pourraient en réalité être plus nombreux que ce qu’on croyait », fait-elle remarquer.

Les chercheurs vont continuer à scruter le crépuscule avec la ZTF et avec le télescope chilien à la recherche des lueurs vacillantes qui trahissent la présence de ces astéroïdes. Scott Sheppard et son équipe ont également dans leur besace un autre télescope leur servant à caractériser ces objets et à se renseigner sur leur composition. Enfin, Sarah Greenstreet et ses collègues pourront, ils l’espèrent, compter sur l’observatoire Vera-C.-Rubin, actuellement en construction au Chili, pour leur en dévoiler davantage.

La NASA a également dans ses projets un télescope spatial spécifiquement conçu pour débusquer les objets géocroiseurs : NEO Surveyor. Cet instrument, qui sera peut-être lancé avant la fin des années 2020, sera capable de contempler le cosmos au voisinage de notre soleil et d’identifier de nouveaux astéroïdes confinés dans notre orbite. Il gardera sur les cieux un œil encore plus vigilant que nos télescopes terrestres et en fera en sorte que rien ne passe à notre insu entre les mailles de la lumière du Soleil.