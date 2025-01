De quoi sont faites les étoiles ? Ou comment Cecilia Payne a changé la physique à jamais

Voilà des millénaires que l'Homme scrute les étoiles, depuis le jour où l'un de nos ancêtres a eu la bonne idée de lever les yeux au ciel. Tout au long de notre histoire, leur éclat sur le fond noir de la voûte céleste a esquissé des figures lumineuses qui ont guidé nos boussoles et fixé nos calendriers, forgé des légendes et inspiré moult générations d'artistes et de poètes. Cependant, la relation entre l'humanité et les étoiles a connu un virage majeur en 1925, lorsqu'une jeune étudiante a percé le mystère de ces étonnants feux follets et jeté les fondements de la physique des étoiles.

Cette brillante astronome dotée d'une intuition sans pareille s'appelait Cecilia Payne. À tout juste vingt-quatre ans, elle venait de démontrer que la Terre et les étoiles n'avaient pas grand-chose en commun et que derrière ces dernières se cachaient en fait des sphères flamboyantes essentiellement composées d'hydrogène et d'hélium, les deux éléments les plus simples et les plus légers de l'univers.

« C'est une étape majeure dans notre compréhension de l'univers », indique Anna Frebel, astrophysicienne au sein du Massachusetts Institute of Technology.

À l'instar de nombreuses hypothèses ou découvertes opposées aux grandes théories de leur époque, les conclusions de Payne n'ont pas échappé au scepticisme de ses pairs. Son statut de jeune femme en lutte contre le statu quo à une époque où les experts de la discipline étaient exclusivement des hommes n'a fait qu'exacerber les tensions.