Des volcans seraient encore actifs sur Vénus

La communauté scientifique a été visiblement stupéfaite à la vue de ces résultats. Bien que les experts s’attendaient à trouver des volcans en éruption sur Vénus, ils ne pensaient pas que cette découverte aurait lieu avant l’arrivée, au début des années 2030, de deux engins spatiaux VERITAS de la NASA, et EnVision de l’Agence spatiale européenne, tous deux dotés de systèmes radar de pointe capables de voir à travers les nuages.

Vénus ressemble beaucoup à la Terre par sa taille et sa composition, mais ses réserves d’eau autrefois considérables (qui prenaient peut-être la forme d’océans) ont été vaporisées il y a fort longtemps à la suite d’un cataclysme, dont les causes restent mystérieuses ; selon la principale théorie, des éruptions apocalyptiques auraient déclenché un changement climatique incontrôlé. S’ils parviennent à comprendre le volcanisme de Vénus, les scientifiques pourraient en apprendre davantage sur les destins divergents de la Terre et de cette planète brûlante, souvent qualifiées de sœurs.

Dans notre Univers, seul un monde atteignable fait la même la taille que la Terre. Si nous souhaitons le comprendre, nous devons absolument nous concentrer sur Vénus, soulève Paul Byrne, planétologue à l’Université Washington de Saint-Louis, qui n’était pas impliqué dans la nouvelle étude.

UNE DESTINATION INFERNALE

En raison de son atmosphère opaque, la surface de Vénus n’est pas visible depuis la Terre. Seule une poignée d’engins spatiaux sont parvenus à capturer un aperçu du paysage, soit après avoir la tête la première dans les nuages pour succomber à la chaleur extrême (qui dépasse les 400 °C) après seulement une heure ou deux sur la surface, soit en se plaçant en orbite autour de la planète et en tentant de voir à travers les nuages à l’aide de technologies avancées, telles que le radar.

Au début des années 1980, une flotte de vaisseaux spatiaux soviétiques a révélé que Vénus était presque entièrement recouverte de structures volcaniques, dont certaines étaient semblables à celles que nous avons sur Terre, et d’autres nettement différentes. C’est dans l’espoir de cartographier les caractéristiques de la planète avec un niveau de détail sans précédent que la sonde Magellan de la NASA, équipée d’un radar, a été envoyée en 1990.

Les scientifiques espéraient repérer des signes d’activité volcanique en effectuant des tours autour de la planète afin d’examiner plusieurs fois les mêmes endroits, et de comparer les observations. La situation ne s’est toutefois pas passée comme prévu. En raison de la faible résolution du radar, pour pouvoir apparaître sur les images, les changements physiques devaient être assez importants. De plus, l’orbite de Magellan ayant également commencé à se détériorer dès le début de la mission, la surface cartographiée par la sonde autour de la planète était de plus en plus restreinte à chaque nouveau passage, et donc plus difficile à comparer.

Malgré ces difficultés, 43 % de la planète a pu être cartographiée au moins deux fois. La comparaison de plusieurs images d’un même volcan pour détecter des changements s’est cependant avérée problématique, car bien souvent, l’angle des clichés différait d’une orbite à l’autre.

Pendant les trente années d’analyses qui ont suivi la mission, personne n’est parvenu à identifier un volcan en éruption sur les images.

LA PREUVE ENFIN TROUVÉE ?

Les scientifiques ont trouvé de nombreuses preuves indirectes d’un volcanisme actif sur Vénus, telles que des pics de gaz atmosphériques liés à des éruptions, des taches minérales particulièrement récentes, et des caractéristiques inhabituelles sur des coronæ, structures circulaires colossales, qui impliquent la présence d’un brassage magmatique sous-jacent.

Une preuve directe était toutefois nécessaire pour confirmer la théorie : les images d’un volcan en éruption ou d’une rivière de roche en fusion en plein écoulement, par exemple, pourraient faire l’affaire. Celles-ci semblaient cependant tout bonnement insaisissables pour les scientifiques.

En 2021, les missions EnVision et VERITAS ont été sélectionnées pour s’envoler vers Vénus, et sont ainsi devenues la meilleure chance des scientifiques d’enfin observer des volcans actifs sur la planète. Mais Herrick ne pouvait pas attendre.

« Dès que j’avais une heure de libre ici ou là, je commençais à regarder » les anciennes données de Magellan. Il alignait manuellement les images des volcans de Vénus, à la recherche de toute anomalie.