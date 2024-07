Quels sont les effets d'un voyage spatial sur le corps humain ?

Le cas de Scott Kelly n’était toutefois qu’un exemple isolé, ne permettant pas de représenter l’humanité dans toute sa diversité. En outre, la plupart des astronautes ayant fait l’objet d’études dans les décennies précédentes étaient des hommes américains ou russes ayant traversé des années d’entraînement avant d’être envoyés dans l’espace.

Une mission spatiale lancée par SpaceX en 2021, baptisée Inspiration4, a donné aux chercheurs l’occasion d’étudier un échantillon plus diversifié de voyageurs spatiaux. La mission incluait quatre astronautes privés qui, ensemble, couvraient une plus grande variété d’âges, d’origines et d’antécédents biomédicaux. « Ils permettent de représenter une part plus vaste de l’humanité », explique Mason.

Tout comme nombre des scientifiques avec qui il a publié la nouvelle collection d’articles, Mason avait également travaillé sur la « Twins Study ». L’équipe disposait déjà d’une série d’expériences réalisées dans l’espace et qui « avaient été amplement validées, chez les astronautes », révèle Mathias Basner, de la faculté de médecine de l’Université de Pennsylvanie, qui étudie le comportement et la cognition chez les humains. Les chercheurs avaient donc pour objectif de développer ces tests pour la mission Inspiration4 afin d’étudier plus largement le système biologique humain.

L’équipe a ainsi examiné des échantillons de sang, d’urine, de selles, de salive, de sueur et de peau, réalisé des tests comportementaux et cognitifs, et récolté des données liées au sommeil. Tous ces tests ont été effectués avant, pendant et après le vol, et toutes les données ont été compilées dans une base de données biométriques connue sous le nom de Space Omics and Medical Atlas (SOMA), organisée et gérée par Christopher Mason et ses collègues.

Le catalogue, publié en juin, présente des données détaillées recueillies au cours de la dernière décennie auprès de dizaines d’astronautes de la NASA et de l’Agence spatiale japonaise, de douze voyageurs spatiaux privés (dont quatre ont participé à la mission Inspiration4) et d’un groupe témoin de dix personnes ayant escaladé le mont Everest. Les chercheurs ont également utilisé des données issues d’expériences menées sur des animaux à bord de l’ISS afin de mieux comprendre les effets de l’espace sur le corps.

« Nous commençons maintenant à obtenir les grandes lignes de nos mesures de référence, pour les analyses de sang, les radiations, les gènes et le système immunitaire » lors d’un vol spatial, explique Christopher Mason.

UN COURT VOYAGE SUFFIT À ALTÉRER LA BIOLOGIE

Le 15 septembre 2021, la mission Inspiration4 a donc décollé avec quatre astronautes civils à son bord. Environ trois jours plus tard, la capsule et son équipage ont amerri dans l’océan Atlantique, au large de la Floride.

Selon Christopher Mason, après analyse des données, l’un des résultats les plus surprenants a été qu’un « grand nombre des traces laissées par les vols spatiaux étaient identiques à celles que nous avions observées lors de missions plus longues ». Cela indique qu'après une certaine « dose » de vol spatial, nous pouvons commencer à en observer les effets dans le corps, ajoute-t-il.

Comme dans l’étude menée sur les jumeaux Kelly, les télomères des astronautes se sont allongés. Cette élongation (probablement due, selon les chercheurs, à l’exposition aux radiations) et l’activation des gènes associés peuvent servir à protéger l’ADN contre les radiations nocives.

Même plusieurs mois après leur retour sur Terre, nombre de ces changements pouvaient encore être observés chez les astronautes. « On aurait pu penser pouvoir nous en remettre plus vite que ça », admet Snyder.

Au cours de ces quelques jours dans l’espace, les microbiomes des astronautes d’Inspiration4 ont également connu des transformations. « Il est fascinant de voir à quelle vitesse leur peau est devenue similaire à celle des autres membres de l’équipage et au vaisseau spatial », explique Christopher Mason. Tandis que les microbes de la peau des astronautes commençaient à se ressembler et que les microbes de leur bouche changeaient, selon les chercheurs, leurs intestins ne présentaient quant à eux pas les mêmes changements.