Il vous reste peu de temps pour observer ce rare alignement de planètes

Cette semaine, observez le ciel au moment du crépuscule pour apercevoir cinq planètes géantes de notre système solaire, Mercure, Jupiter, Vénus, Uranus et Mars, s’aligner avec la Lune.

Même si vous avez manqué, ce mardi soir, le plus grand moment de l’alignement de ces planètes voisines, les experts affirment qu’il est encore temps de les apercevoir. Voici ce que qu’il faut savoir sur les causes de ce phénomène, sa rareté et, surtout, de quelle façon l’observer.

COMMENT OBSERVER L’ALIGNEMENT ?

Andrew Fazekas, spécialiste du ciel nocturne et auteur principal du Stargazer’s Atlas de National Geographic, nous a indiqué que les cinq planètes étaient apparues en ligne diagonale dans l'hémisphère nord ce mercredi 29 mars.

Si vous prenez une paire de jumelles, vous verrez Mercure et Jupiter positionnées très bas dans le ciel occidental. En suivant la diagonale plus haut vers l’ouest, vous apercevrez un point lumineux, Vénus, suivie par une faible lumière verte, Uranus. Au point le plus élevé, indique-t-il, « se trouve la planète rouge, Mars, facilement repérable à l'œil nu ».