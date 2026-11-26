Une partie du mystère qui entoure Mercure vient de sa localisation. Planète la plus proche du Soleil, elle orbite à environ 58 millions de kilomètres de l’étoile, soit les deux cinquièmes de l’orbite de la Terre, d’environ 150 millions de kilomètres. Il est très difficile d’y envoyer une sonde : l’orbite de la Terre est bien plus lente que celle de Mercure. Une sonde dirigée vers la petite planète subirait donc une accélération telle qu’elle pourrait dépasser le corps céleste sans pouvoir l'observer. Une manœuvre de freinage intense ou une assistance gravitationnelle seraient alors nécessaires.

Tout comme Mariner 10, MESSENGER et BepiColombo ont opté pour une série de survols de la planète. En plus de révéler le champ magnétique de Mercure, la première mission a permis de détecter que la petite planète possède à peu près la même densité que la Terre, alors que sa taille est bien plus réduite. Avec un diamètre moyen d’environ 4 878 kilomètres, celui-ci représente un peu moins de 40 % de celui de la Terre. Malgré sa petite taille, Mercure possède une densité comparable à celle de la Terre, signe d’une proportion inhabituellement élevée de métal dans son intérieur.

Pour mieux comprendre ce qui se passe sous la surface de Mercure, Catherine Johnson va étudier le mélange de particules chimiques arrachées à la planète par les violents vents solaires, un flux continu de particules chargées émises par le Soleil. Ces vents sont jusqu’à dix fois plus puissants sur Mercure que sur Terre. La géophysicienne indique également que les mesures de la composition des roches de surface permettront d’en savoir plus sur le champ magnétique produit par son noyau. « L’interaction entre le champ magnétique de la planète et l’environnement spatial m’intéresse aussi. Elle nous permettrait d’en savoir davantage sur sa composition. »

Les scientifiques estiment que le noyau ferreux de Mercure a un rayon d'environ 2 060 kilomètres et est entouré d’un manteau rocheux et d’une croûte relativement fins, d’après Christian Klimczak, géologue à l’Université de Géorgie. Ce noyau est bien plus massif qu’ils ne s’y attendaient, c’est pourquoi certains scientifiques pensaient que Mercure était auparavant plus grosse, mais qu’un impact passé aurait pulvérisé une grande partie de son manteau rocheux. Pourtant, la surface de Mercure ne présente aucun signe d’impact. De plus, les roches qui la parsèment contiennent des éléments chimiques dits « volatils » car ils s’évaporent facilement, qui n’auraient pas pu résister à un tel cataclysme. « La géologie de Mercure ne semble pas indiquer un tel impact, cela reste donc un grand mystère. »

Christian Klimczak ne fait pas directement partie de la mission BepiColombo mais analysera les données collectées par l’altimètre laser embarqué dans l’orbiteur européen. Cet appareil doit mesurer très précisément la surface de Mercure et ainsi combler les données manquantes de MESSENGER, qui n’a pu scanner que l’hémisphère nord de la planète. En effet, l’orbite très elliptique de MESSENGER ne permettait à son altimètre d’effectuer des mesures détaillées que sur l’hémisphère nord. En revanche, celle de l’orbiteur planétaire MPO sera circulaire, car la sonde est à présent mieux isolée contre la chaleur renvoyée par Mercure, permettant ainsi une mesure précise de son hémisphère sud.

Les données recueillies par les orbiteurs de BepiColombo pourraient révéler que le noyau de Mercure est plus massif que prévu car « il s’est simplement formé comme ça », suggère Christian Klimczak. C’est une théorie largement partagée, à présent que les chercheurs ont affiné leurs modèles simulant la formation des planètes. Le noyau riche en fer de Mercure suggère également que le Système solaire interne comptait plus de métaux que prévu au début de sa formation. « Vénus, la Terre, la Lune, Mars… Elles sont nettement plus rocheuses », indique Christian Klimczak. De nouvelles théories concernant la formation du système solaire devraient éclairer cette zone d’ombre.

Les deux orbiteurs vont permettre de différencier le champ magnétique interne de Mercure des fluctuations magnétiques temporaires causées par les vents et les éruptions solaires ; un défi bien plus complexe pour un seul appareil. La comparaison des données de BepiColombo et de MESSENGER pourrait révéler de légères perturbations causées par le noyau liquide de Mercure qui alimente son champ magnétique. « Guetter les vibrations et les palpitations du champ nous en apprendrait beaucoup sur les mouvements à l’intérieur de Mercure », explique Sabine Stanley, planétologue à l’Université Johns Hopkins.

Mercure n’a pas de véritable atmosphère. Tout comme la Lune, elle possède plutôt une « exosphère », une fine enveloppe de particules chimiques éjectées de sa surface par les vents solaires et les micrométéorites. L’orbiteur planétaire MPO échantillonnera les particules de l’exosphère externe de Mercure qui voleront directement dans ses détecteurs. Leur composition indiquera ainsi la nature des particules de la surface et permettra d’en savoir plus sur la géologie de la planète, explique Stefano Livi, physicien de l’espace à l’Université du Michigan et concepteur de l’appareil d’échantillonnage.

La mise en orbite de BepiColombo autour de Mercure n’est que la première étape. Les deux robots orbiteurs ajusteront leurs trajectoires durant les prochains mois, pour commencer leurs observations en avril.

En attendant, les scientifiques trépignent d’impatience. Jim Raines, confrère de Stefano Livi à l’Université du Michigan, affirme que la mission BepiColombo va révolutionner notre compréhension de la planète la plus proche du Soleil. « Ces recherches sont essentielles », commente-t-il. « Nous essayons de comprendre les processus fondamentaux de l’Univers, et Mercure est un laboratoire pour nous. »