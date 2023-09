Après sept ans dans l'espace, OSIRIS-REx a rapporté un échantillon d'astéroïde sur Terre

Ce 24 septembre à 8 h 52 heure locale, une capsule de la taille d’un mini-frigo transportant des échantillons de roches provenant de l’astéroïde Bennu a été parachutée au-dessus de l’Utah Test and Training Range de l’armée américaine, situé à environ 135 km au sud-ouest de Salt Lake City. Le retour de la capsule après 2 572 jours dans l’espace marque la fin de la première mission de retour d’échantillons d’astéroïdes des États-Unis : OSIRIS-Rex, acronyme de Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, and Security–Regolith Explorer (en français : Origines, interprétation spectrale, identification des ressources, sécurité, explorateur de régolithe).

« On aurait dit de la magie, comme si on avait jeté un sort pendant 20 ans et qu’on avait enfin convoqué les roches », explique Dante Lauretta, planétologue au laboratoire lunaire et planétaire de l’université d’Arizona et chercheur principal d’OSIRIS-REx.