DD0 68, une galaxie pas si lointaine et très énigmatique

Lorsque nous scrutons le ciel plus près de la Terre, nous avons tendance à trouver des galaxies plus anciennes, plus grandes et plus évoluées. À mesure que ces agglomérations d'étoiles mûrissaient au fil des éons, elles se sont transformées en versions plus jeunes et plus simples d'elles-mêmes pour devenir les structures spectaculaires et complexes que nous voyons aujourd'hui. Elles ont des formes distinctes, sont peuplées d'étoiles plus ou moins jeunes, plus ou moins grandes, et à la composition élémentaire plus ou moins complexe.