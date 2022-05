Mystère : pourquoi ces deux galaxies sont-elles dépourvues de matière noire ?

Un demi-siècle après les travaux de Rubin, les astronomes ne sont toujours pas parvenus à observer directement la matière noire. Elle n’émet ni ne reflète la lumière. Elle n’interagit pas directement avec la matière ordinaire, bien que sa gravité affecte le comportement des objets observables tels que les étoiles et les galaxies. Les scientifiques pensent également que la matière noire est nécessaire pour permettre aux galaxies d’amasser suffisamment de gaz pour commencer à donner naissance à des étoiles.

Mais, en 2018, van Dokkum a repéré une galaxie appelée NGC 1052-DF2, ou plus simplement DF2, qui semblait tout particulièrement manquer de matière noire. À environ 72 millions d’années-lumière de notre planète, près d’une grande galaxie elliptique, DF2 était principalement sombre et diffuse, agrémentée d’un ensemble inhabituel d’amas d’étoiles massives extrêmement brillantes. Lorsque van Dokkum et ses collègues ont calculé la masse de la galaxie, ils ont réalisé que DF2 ne contenait qu’une petite quantité de matière noire.

« La découverte initiale a en effet été surprenante, y compris pour nous. Nous ne pouvions pas l'expliquer », explique van Dokkum. « Nous avions là un objet que nous étions incapables d’expliquer, mais nous avons quand même commencé à l'étudier pour, grosso modo, formuler des affirmations sur des sujets importants. Et je pense que cette combinaison a poussé de nombreuses personnes à y prêter attention, mais aussi à être plus sceptiques. »

Depuis lors, van Dokkum et ses collègues ont pu vérifier un bon nombre des caractéristiques qu’ils avaient observées dans cette galaxie. « Nous avons eu la chance d’avoir raison », rit van Dokkum. En 2019, ils ont repéré une autre galaxie dans le même groupe, appelée DF4, qui est tout aussi particulière, presque à l’identique. Elle aussi est faible et diffuse, semble dépourvue de matière noire, et est ponctuée d’étranges amas d’étoiles.

« On a deux galaxies qui sont toutes deux uniques, chacune de son côté. Aucune autre galaxie connue dans l’univers ne leur ressemble », explique van Dokkum.

Un autre groupe d’astronomes a repéré au moins une autre galaxie qui semble être étrangement pauvre en matière noire, bien que l’orientation de cette galaxie la rende plus difficile à mesurer que DF2 et DF4.

La grande question est la suivante : comment ces étranges et singulières galaxies se sont-elles formées ?

UNE PETITE HISTOIRE ASTRONOMIQUE

En 2019 et 2020, van Dokkum et ses collègues ont orienté le télescope spatial Hubble vers DF2 et DF4. Ils ont ainsi réalisé que DF2 était beaucoup plus éloignée, et que les deux galaxies s’éloignaient l’une de l’autre. Cela implique que, si l’on rembobinait les mouvements de ces galaxies, ces dernières finiraient par converger vers le même point de l’espace : le site où aurait eu lieu la collision ancienne, et extrêmement rapide.

Lorsque les deux galaxies d’origine sont entrées en collision, leurs fractions de matière noire ont poursuivi leur chemin, traversant l’espace comme si de rien n’était. Tout leur gaz, cependant, s’est retrouvé dans un amas désordonné, chaud et à haute pression : un environnement parfait pour la formation d’amas d’étoiles grands et massifs comme ceux de DF2 et DF4.

Les simulations de telles collisions suggèrent que l’amas de gaz initial se serait brisé et dispersé, et ce sur des milliards d’années, laissant une traînée de galaxies faibles, cotonneuses et légères. Et lorsque van Dokkum et ses collègues ont examiné une image profonde du groupe de NGC 1052, ils ont trouvé pas moins de onze galaxies d’affilée, dont DF2 et DF4.

« On a fait ces observations déroutantes, et soudain tout s’est mis en place. On a alors supposé que l'on devrait voir davantage de galaxies le long de cet axe, et c’est exactement ce qu’on a observé par la suite », dit van Dokkum.

Deux galaxies encadrent ces longues traînées et, selon van Dokkum, elles pourraient être des vestiges riches en matière noire des deux galaxies qui étaient entrées en collision à l’origine. Toutefois, il sera difficile de confirmer cette théorie car ces galaxies sont très faibles, et donc difficiles à observer en détail.