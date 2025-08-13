Les astronomes du NRAO ne s’attendaient pas à découvrir ce nuage moléculaire géant

Principalement composé d’hydrogène moléculaire, le nuage a été identifié grâce à des observations radio effectuées avec le télescope de Green Bank. Selon une étude publiée en juillet dans The Astrophysical Journal, les travaux des astronomes du NRAO révèlent que cette structure gigantesque faite de gaz et de poussière s’étend sur près de 200 années-lumière et possède une masse équivalente à 160 000 fois celle de notre Soleil.

Surnommé « Midpoint Cloud » (ou M4.7–0.8), le nuage se situe à environ 23 000 années-lumière de la Terre, dans la zone de transition entre le disque galactique et la zone moléculaire centrale. « Personne n’avait la moindre idée de l’existence de ce nuage jusqu’à ce que nous scrutions cette portion du ciel et découvrions un gaz d’une densité inattendue », a déclaré Natalie Butterfield, responsable de l’équipe et chercheuse au NRAO, dans le communiqué du Green Bank Observatory.

Grâce à leurs observations, les astronomes ont identifié, à l’intérieur du nuage, des zones dynamiques comprenant plusieurs sites potentiels de formation stellaire, ainsi que de denses voies poussiéreuses susceptibles d’acheminer de la matière vers le cœur de notre galaxie.

LE TRANSPORT DE MATIÈRE VERS LE CENTRE

Patrick Hennebelle, astrophysicien et directeur de recherche au CEA Paris-Saclay, s’est penché pour National Geographic sur la découverte des chercheurs du NRAO. Il rappelle que « la question de la distribution des nuages moléculaires dans les galaxies, et du rôle souvent particulier du centre galactique, est intéressante et [se pose] depuis longtemps. […] On s'attend à ce qu'il y ait des nuages moléculaires partout dans la galaxie ». Ce qui retient son attention, c’est que ce nuage géant se situe « dans une zone de transition entre le disque, [appelé] anneau moléculaire, et le centre galactique », au point médian des bandes de poussière de la barre galactique, « et qu’il va peut-être finir par tomber dans la zone moléculaire centrale ».

Natalie Butterfield explique que « la barre galactique est un environnement unique dans la Voie lactée. La zone moléculaire centrale et le disque galactique sont depuis longtemps connus pour présenter des environnements très différents ». En effet, cette zone centrale possède des propriétés extrêmes (température du gaz, turbulence et densité), environ dix fois supérieures à celles des nuages du disque. « On ne sait pas pourquoi ses propriétés sont aussi élevées », souligne la chercheuse.

Les larges bandes de poussière observées dans le nuage permettraient de comprendre comment la matière circule du disque de la Voie lactée jusqu’à son centre. Selon Patrick Hennebelle, il s’agit en réalité de « filaments de gaz concentré qui s’écoulent vers le centre galactique ». Le chercheur tient à éviter toute confusion : ces voies denses et poussiéreuses « ne sont pas des routes préexistantes, mais plutôt [la forme que prend] la matière lorsqu’elle est acheminée » sous l’effet de différents processus.

« Le centre galactique est en train d’accréter de la matière sous forme de filaments ; c’est un processus assez connu », souligne l’astrophysicien. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène : « la gravité, notamment la force gravitationnelle et l'autogravité, la turbulence et le champ magnétique ont tous tendance à former des filaments, des structures étirées ». Dans le communiqué, Natalie Butterfield estime que la découverte du nuage Midpoint constitue « une opportunité unique d’étudier les conditions initiales du gaz avant son accumulation au centre ».