Les sept événements célestes à ne pas rater en avril

Cet amas contient en vérité plus de 1 000 étoiles, mais seules six d’entre elles brillent suffisamment pour pouvoir être observées sans télescope ou jumelles. Ces jeunes étoiles, dont on estime l’âge à un peu moins de 100 millions d’années, sont extrêmement chaudes et brûlent d’une lumière bleue qui les rend facile à repérer depuis la Terre.

LA « PLEINE LUNE ROSE » : 13 AVRIL