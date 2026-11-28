Les six événements célestes à ne pas manquer en décembre
L’une des pluies de météores les plus abondantes de l’année, la pleine lune la plus proche de la Terre depuis 2018 et deux alignements planétaires concluront en beauté l'année 2026.
Les aurores boréales illuminent le ciel nocturne au-dessus d’un camp de base du fjord de Sermilik, au Groenland. Les longues nuits du mois de décembre dans l’hémisphère nord offrent des occasions prolongées d’apercevoir des aurores boréales.
Le mois de décembre vient couronner une année riche en matière d’astronomie nocturne et réserve quelques dernières merveilles à admirer. Plusieurs pluies de météores se profilent, dont l’une des plus spectaculaires de l’année. Plus tard dans le mois, il nous sera également donné de voir la super lune la plus proche de la Terre cette décennie.
Le raccourcissement des journées, qui se poursuivra jusqu’au 21 décembre, prolonge les heures d’observation du ciel nocturne dans l’hémisphère nord. C’est le moment idéal pour partir à la chasse aux aurores boréales, que ce soit en train, depuis un lit avec vue sur le ciel ou à l’occasion d’un circuit culturel.
Voici les principaux événements à surveiller dans le ciel nocturne au mois de décembre, et nos conseils pour savoir où et quand y assister.
LA NOUVELLE LUNE – NUIT DU 8 AU 9 DÉCEMBRE
La nouvelle lune est le moment idéal pour observer les cieux nocturnes, car l’absence du clair de lune permet de mieux distinguer la Voie lactée et les objets du ciel profond. Profitez de la nouvelle lune dans la nuit du 8 au 9 décembre pour vous mettre en quête d’objets lointains, comme la nébuleuse d’Orion, une pouponnière d’étoiles située immédiatement sous les trois étoiles de la ceinture d’Orion.
La nébuleuse d’Orion, une pouponnière stellaire, et la boucle de Barnard, un vaste arc de gaz qui brille, illuminent le ciel nocturne. La nouvelle lune du mois de décembre offre des conditions idéales pour observer des objets du ciel profond tels que ceux-ci.
Le mois de décembre tombe à point pour qui souhaite apercevoir les Pléiades, un amas de plus de mille étoiles. On peut en voir à peu près sept à l’œil nu, mais bien d’autres se révèlent si l’on utilise des jumelles ou un télescope. On ne pouvait pas non plus rêver meilleur mois pour se saisir de son télescope et guetter la nébuleuse du Crabe, vestige volumineux d’une supernova survenue vers l’an 1054. Utilisez une application d’observation du ciel nocturne pour repérer ces objets du ciel profond ainsi que bien d’autres.
SOLSTICE D’HIVER – 21 DÉCEMBRE
Le jour le plus court de l’année dans l’hémisphère nord est le moment idoine pour s’adonner à l’observation des astres ou, mieux encore, à la chasse aux aurores. À l’approche du solstice d’hiver, les chances d’assister à ces spectacles lumineux sont élevées si vous prenez la direction du nord et de l’ovale auroral, où l’activité des aurores est la plus intense.
Islande, Groenland, Canada et Alaska comptent parmi les meilleurs endroits pour apercevoir des aurores boréales. Dans ces régions, plusieurs villes organisent en outre des festivals pour célébrer la nuit polaire. Si vous êtes en quête de soleil, et non de neige, prenez la direction du sud. Le 21 décembre est aussi le solstice d’été, c’est-à-dire le jour le plus long, dans l’hémisphère austral.
LES GÉMINIDES – NUIT DU 13 AU 14 DÉCEMBRE
Les Géminides comptent parmi les pluies de météores les plus prodigues de l’hémisphère nord. Cette année, le phénomène atteindra son maximum dans la nuit du 13 au 14 décembre. Sous une voûte obscure et dans des conditions optimales, les Géminides peuvent donner à voir plus de cent météores multicolores par heure, et le spectacle s’annonce particulièrement prometteur cette année.
Le croissant de lune disparaîtra dans la soirée, laissant la place, pendant plusieurs heures, à un ciel couleur d’encre dépourvu de tout clair de lune. Profitez encore mieux du spectacle en y assistant depuis un site certifié pour la qualité de son ciel nocturne. Les meilleurs panoramas sont de sortie après minuit. Bien que les traînées lumineuses semblent provenir du radiant de la pluie de météores, situé dans la constellation des Gémeaux, on peut apercevoir des météores dans toutes les directions, il convient donc de choisir un point de vue offrant un horizon dégagé.
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Un observateur contemple les Géminides, une pluie de météores, depuis Big Junction, en Caroline du Nord. Les Géminides, qui sont l’un des essaims météoritiques les plus généreux de l’année, peuvent donner à voir jusqu’à cent météores par heure dans des conditions idéales d’observation.
MAXIMUM DE L’ESSAIM DE MÉTÉORES – NUIT DU 21 AU 22 DÉCEMBRE
Les Géminides sont la principale attraction du mois de décembre, mais si vous vous trouvez sous un ciel d’encre dans la nuit du 21 au 22 décembre, ne manquez pas non plus les Ursides. L’éclat de la lune compliquera leur observation, seules les traînées les plus lumineuses parviendront à percer sa clarté. Vous maximiserez vos chances en vous perchant loin des éclairages urbains sur un promontoire à la vue dégagée.
SUPER LUNE « FROIDE » – 23 DÉCEMBRE
La dernière pleine lune de l’année sera également la plus proche de la Terre depuis le début de la décennie. En fait, il faut remonter à 2018 pour trouver une lune aussi proche (356 740 km). Levez les yeux vers le ciel le soir du 23 décembre pour scruter la super lune « froide », susceptible d’apparaître avec un diamètre 14 % plus grand, et plus lumineuse de 30 % par rapport à la lune avec le moins d’éclat de l’année, selon la NASA.
Pour profiter du meilleur spectacle, regardez la lune « froide » à son lever et à son coucher, moments auxquels sa position la fait paraître encore plus gigantesque. À l’heure dorée, son disque démesuré prend une teinte orangée et chaude. La lune paraît à l’est au coucher du soleil et se couche à l’ouest quand vient l’aube.
La dernière super lune de 2017 se couche sur Whitley Bay, dans le comté de Northumberland, en Angleterre. Traditionnellement nommée « lune froide », la pleine lune du mois de décembre sera la plus proche de la Terre cette décennie.
PARADE PLANÉTAIRE – FIN DÉCEMBRE
À la fin du mois de décembre, deux parades planétaires rempliront notre ciel nocturne et avant l'aube. Après 22h00 environ, Mars, Jupiter, Uranus, Saturne et Neptune dessineront un arc sur la moitié de la voûte céleste ; Mars et Jupiter seront visibles à l’œil nu à l’est et Saturne au sud-ouest. Il faudra nécessairement se munir de jumelles ou d’un télescope pour observer Uranus et Neptune ; vous trouverez Neptune sous Saturne et Uranus, haut dans le ciel vers le sud.
Au matin, Saturne et Neptune seront sorties de scène, mais Vénus fera son entrée au-dessus de l’horizon au sud-est. La lune louvoiera entre les planètes tout le mois de décembre, et se rapprochera tout particulièrement de Mars et de Jupiter les 27 et 28 décembre.
Stephanie Vermillion est journaliste, photographe et autrice et vit à Cleveland, dans l’Ohio. Elle parle aventure, défense de l’environnement et ciel nocturne dans les colonnes de National Geographic et d’autres publications. Elle a écrit 100 Nights of a Lifetime: The World Ultimate Adventures after Dark.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.