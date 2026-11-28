Le mois de décembre tombe à point pour qui souhaite apercevoir les Pléiades, un amas de plus de mille étoiles. On peut en voir à peu près sept à l’œil nu, mais bien d’autres se révèlent si l’on utilise des jumelles ou un télescope. On ne pouvait pas non plus rêver meilleur mois pour se saisir de son télescope et guetter la nébuleuse du Crabe, vestige volumineux d’une supernova survenue vers l’an 1054. Utilisez une application d’observation du ciel nocturne pour repérer ces objets du ciel profond ainsi que bien d’autres.

SOLSTICE D’HIVER – 21 DÉCEMBRE

Le jour le plus court de l’année dans l’hémisphère nord est le moment idoine pour s’adonner à l’observation des astres ou, mieux encore, à la chasse aux aurores. À l’approche du solstice d’hiver, les chances d’assister à ces spectacles lumineux sont élevées si vous prenez la direction du nord et de l’ovale auroral, où l’activité des aurores est la plus intense.

Islande, Groenland, Canada et Alaska comptent parmi les meilleurs endroits pour apercevoir des aurores boréales. Dans ces régions, plusieurs villes organisent en outre des festivals pour célébrer la nuit polaire. Si vous êtes en quête de soleil, et non de neige, prenez la direction du sud. Le 21 décembre est aussi le solstice d’été, c’est-à-dire le jour le plus long, dans l’hémisphère austral.

LES GÉMINIDES – NUIT DU 13 AU 14 DÉCEMBRE

Les Géminides comptent parmi les pluies de météores les plus prodigues de l’hémisphère nord. Cette année, le phénomène atteindra son maximum dans la nuit du 13 au 14 décembre. Sous une voûte obscure et dans des conditions optimales, les Géminides peuvent donner à voir plus de cent météores multicolores par heure, et le spectacle s’annonce particulièrement prometteur cette année.

Le croissant de lune disparaîtra dans la soirée, laissant la place, pendant plusieurs heures, à un ciel couleur d’encre dépourvu de tout clair de lune. Profitez encore mieux du spectacle en y assistant depuis un site certifié pour la qualité de son ciel nocturne. Les meilleurs panoramas sont de sortie après minuit. Bien que les traînées lumineuses semblent provenir du radiant de la pluie de météores, situé dans la constellation des Gémeaux, on peut apercevoir des météores dans toutes les directions, il convient donc de choisir un point de vue offrant un horizon dégagé.